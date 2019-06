Puljski festival je med drugim znan po markantni kulisi rimskega amfiteatra. Foto: Puljski filmski festival

Program 66. puljskega mednarodnega filmskega festivala, ki se začne 13. julija, bo v znamenju avtobiografskih filmov. Kot so pred dnevi naznanili organizatorji, bodo med drugim prikazali biografski celovečerec španskega režiserja Pedra Almodovarja Pain and Glory, ter dokumentarca o igralskih legendah Montgomeryju Cliftu in Robertu Mitchumu.

Največja novost letošnjega mednarodnega programa je vrnitev PoPularnega programa, ki bo potekal v znamenitem puljskem amfiteatru, je povedal umetniški direktor festivala Zlatko Vidačković. Na sporedu bo pet celovečercev in pet dokumentarcev o velikih svetovnih umetnikih.

Pozabljena junakinja vojne

Za slovensko občinstvo bo na letošnjem festivalu prav gotovo zanimiv film , v katerem moža naslovne junakinje igra Igor Samobor. Diana Budisavljević, ki se je rodila pod okriljem ugledne innsbruške družine Obexer, se je po poroki namreč preselila v Zagreb. Čeprav je bila predvsem gospodinja, ki se je posvečala otrokom in možu, je jeseni 1941 v glavnem mestu novonastale Neodvisne Države Hrvaške izvedela za taborišča, v katerih so bile zaprte pravoslavne ženske z otroki. Z zavestjo, da njeno življenje ni nič dragocenejše od življenja po krivici preganjanih, se je Diana lotila tveganega podviga, reševanja otrok iz taborišč. V "akciji D. B.", kot jo je poimenovala sama, je bilo rešenih več kot 10.000 otrok. Zaradi zgodovinskih preobratov je njena zgodba do nedavnega ostala neodkrita.

V filmu gre za eno največjih akcij reševanja otrok med drugo svetovno vojno in za zgodbo o izjemni ženski, ki je to akcijo sprožila. Film o Diani Budisavljević hoče biti zgodba o pogumu in moči posameznika v najtežjih trenutkih. Režiserka je v filmu prepletla igrane rekonstrukcije, dokumentarna pričevanja in vredne arhivske posnetke, scenarij pa je nastal po predlogi Dianinega dnevnika. Foto: Pula Film Festival

Delo brez avtorja je režiral veliki Florian Henckel von Donnersmarck in Nemčiji letos prislužil nominacijo za tujejezičnega oskarja. V Pulju bo film doživel hrvaško premiero. Foto: Pula Film Festival

Fiennes, Branagh ‒ veliki igralci režirajo

Poleg novega Almodovarjevega filma so organizatorji izpostavili celovečerec o baletnem velikanu Rudolfu Nurejevu The White Crow v režiji Ralpha Fiennesa, ter film Tolkien v režiji Domea Karukoskega, ki dramatizira mlada leta avtorja znamenitih knjig Hobit in Gospodar prstanov. Biografsko obarvana je tudi drama All is True o zadnjih dnevih velikega Williama Shakespearja, ki jo podpisuje Kenneth Branagh.

Nostalgično oziranje k igralskim veličinam 20. stoletja

Slavni režiser Peter Bogdanovich je avtor dokumentarca o velikanu nemega filma Busterju Keatonu The Great Buster. Režiserska naveza Roberta Andersona Clifta in Hillary Demmon je pripravila dokumentarec Making Montgomery Clift, znani fotograf Bruce Weber pa je avtor dokumentarca Nice Girls Don't Stay For Breakfast o življenju ameriške filmske legende Roberta Mitchuma. Najbolj zabavne zgodbe iz igralskih karier britanskih div Eileen Atkins, Judi Dench, Joan Plowright in Maggie Smith prinaša dokumentarec Nothing Like a Dame režiserja Rogerja Michella.

V programu Europolis bo na sporedu celovečerec Žena v režiji Björna Rungea, v katerem igra Glenn Close. Za vlogo je igralka prejela zlati globus (ne pa tudi oskarja, ki ga je na koncu za Najljubšo domov odnesla Olivia Colman). Organizatorji so izpostavili tudi komedijo The Bra nemškega režiserja Veita Helmerja, v katerem v glavni vlogi nastopa priljubljen beograjski igralec Miki Manojlović.

Letošnji festival bo potekal med 13. in 21. julijem. V hrvaškem programu manjšinskih produkcij je tudi drama Mihe Mazzinija Izbrisana.

Goran Višnjić je baje v pripravah na snemanje filma o Gotovini prisostvoval sojenju v Haagu. Foto: Pula Film Festival

Bo film o Gotovini sporen?

Na Hrvaškem so neučakani predvsem zaradi svetovne premiere filma o generalu Anteju Gotovini v režiji 87-letnega veterana hrvaške kinematografije Antona Vrdoljaka. V glavni vlogi filma General je nastopil hrvaški igralec s hollywoodskim slovesom Goran Višnjić. (Istoimenska miniserija v osmih delih bo še letos jeseni na sporedu hrvaške nacionalne televizije, napoveduje režiser.)

Vrdoljak je že predlani v intervjujih pojasnil, da se mu je ideja za film utrnila ob aretaciji in haaškem sojenju Anteju Gotovini, češ da bi mu s filmom "morda lahko pomagal". Vseeno zdaj pravi, da film "ne bo imel politične dimenzije" ter da ne bo obravnaval okoliščin protagonistove aretacije in izročitve. Film med drugim popisuje otroštvo Gotovine, njegov staž v Tujski legiji in seveda leta vojne na Balkanu.