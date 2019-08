V središču zgodbe so štiri sestre: 16-letna Meg (Margaret – igra jo Emma Watson, na fotografiji), 15-letna Jo (Josephine), 13-letna Beth (Elizabeth) in najmlajša, 12-letna Amy. Živijo v malem mestu v ameriški zvezni državi Nova Anglija v času ameriške državljanske vojne. Foto: IMDb

"Nihče se v življenju ne prebije sam, še najmanj pa ženska," skozi stisnjene ustnice izdavi Meryl Streep v vlogi predsodkov polne, ovdovele pratete March. "Morala se boš dobro poročiti." – "Ampak ti nisi poročena, teta." – "Ja, ampak to je drugače, ker sem bogata." Hitri tempo in duhoviti ton napovednika razkrivata, da eden od težko pričakovanih filmov letošnjega leta ne bo suhoparna kostumska drama stare šole.

Dekleta spoznavajo, kaj pomeni biti mlada ženska in kaj odrasel človek. Spopadajo se s "predpisanimi" vlogami svojega spola, s tekmovalnostjo med svojci, prvo ljubeznijo, izgubo in zakonom. Foto: IMDb

Film je priredba mladinske klasike Male ženske (Little Women) ameriške avtorice Louise May Alcott (1832–1888). V ameriške – in predvidoma naše – kinematografe prihaja v zadnjem mesecu letošnjega leta, režira pa ga Greta Gerwig, ki je po zaslugi drame Lady Bird (2017) ena od redkih ustvarjalk z oskarjevsko nominacijo za režijo.

Saoirse po stopinjah velikih predhodnic

Roman pripoveduje zgodbo štirih sester v času ameriške državljanske vojne – zgodbo o njihovih sanjah, ambicijah in romancah. Roman je na kritičen način obravnaval pričakovanja, ki jih je družba 19. stoletja imela za ženske. Saoirse Ronan, ki je z režiserko sodelovala že pri množično nagrajevani Lady Bird, je dobila vlogo borbene Jo, ki bi rada napisala knjigo o življenju svoje družine. V zgodnejših priredbah so to vlogo že igrale Katharine Hepburn (leta 1933), Elizabeth Taylor (leta 1949) in Winona Ryder (leta 1994).

Emma Watson je upodobila Meg, najstarejšo in najbolj romantično med sestrami, Timothée Chalamet pa Laurieja, lomilca src iz sosednje hiše. Amy March je Florence Pugh, Beth je Eliza Scanlen, njihova mama pa Laura Dern.

Filmska priredba se bo močno razlikovala od prejšnjih, saj se bo osredotočila na življenje deklet March, potem ko zapustijo dom in se mladosti spominjajo le še v obliki spominskih utrinkov iz preteklosti, je že pred časom povedala producentka Robin Swicord, ki je kot scenaristka sodelovala pri filmu leta 1994. "V resnici gre za vpogled v to, kaj za mlado žensko pomeni stopiti v svet odraslih."