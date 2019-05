Audrey Hepburn (1929-1993). Foto: Wikipedia

V Ixellesu, rodnem predelu današnjega Bruslja, so odprli razstavo o filmski ikoni Audrey Hepburn, s katero so se poklonili današnjo 90. obletnici ene najlepših pa tudi najbolj nadarjenih igralk minulega stoletja .

Fotografije in osebni predmet prinašajo pripoved zasebnega življenja nesporne ikone modnega sloga in igralstva. Intimna Audrey, kot so naslovili bruseljsko razstsvo, prinaša skoraj tisoč predmetov, ki jih je zbral Sean Hepburn Ferrer, eden od dveh njenih sinov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sean Hepburn Ferrer se je igralki rodil leta 1960 v zakonu z ameriškim igralcem in producentom Melom Ferrerom. Poleg glamurja zvezdnice, ki je dosegla hollywoodsko slavo in pri komaj 25 letih osvojila oskarja za najboljšo vlogo v filmu režiserja Williama Wylera Rimske počitnice, v katerem je zaigrala skupaj z Gregoryjem Peckom, se v razstavi osredotočajo na njeno življenje matere in ambasadorke Unicefa. Gre za vlogo, ki si jo je zadala v zadnjih petih letih pred smrtjo.

Nepozabna "mala črna"

Razstava razkriva preprostejšo stran igralke, katere videz v hiši Givenchy v filmu Zajtrk pri Tiffanyju - morda najbolj znanem črnem oblačilu - je postal eden od značilnih podob glamurja 20. stoletja.

"Ta ženska, ki je bila ikona sloga, je vse življenje živela v majhni bombažni obleki - preprosto življenje," je dejal Hepburn Ferrer.

Audrey Hepburn se je rodila 4. maja 1929 v bruseljski četrti Ixelles mami Nizozemki in očetu Britancu. Sledili so obiski Londona, saj je kot najstnica sanjala, da bo postala baletna plesalka, vendar se je zaradi vojne, ki jo je pustila telesno šibko, profesionalnemu plesu morala odpovedati. Ostala ji je druga izbira - igralski poklic.

Preboj je pomenilo srečanje s francosko pisateljico Colette, ki jo je izbrala za vodilno igralko v odrski priredbi kratke zgodbe Gigi. "Seveda je bila ona tista, ki jo je pripeljala v New York v letih 1950-51," je povedal Ferrer Hepburn. Temu sta sledili vloga v romantični komediji Rimske počitnice in poznejša slava.

Audrey Hepburn je v 50. in 60. letih nastopila v filmih, med katerimi so poleg omenjenih tudi Vojna in mir po romanu Leva Tolstoja (1956), Ljubezen popoldne (1957), Neoproščena (1960), My Fair Lady (1964), Robin Hood in Mariana (1976) ter Šarada (1963). Umrla je leta 1993, stara 63 let.

Še neobjavljen material se predstavi

Na postavitvi je med drugim mogoče videti okoli 800 fotografij, nekatere od njih še niso bile objavljene, ki vključujejo črno-bele portrete. Ti spominjajo na resnost nizozemske aristokracije - svet, ki ga je poznala kot otrok. Videti je mogoče tudi njene risbe in zapiske, obleko, ki jo je nosila na poroki s Ferrerom, in kipec drugega oskarja, ki ga je dobila leta 1993 v priznanje za humanitarno delo.

Razstava bo na ogled do 25. avgusta, izkupiček bodo namenili boju proti raku in redkim boleznim.