Na filmska platna se vračajo glavni junaki, seveda tudi Ranta (Klemen Kostrevc) in Metka (Gaja Filač). Foto: Kolosej

Novi del na spored slovenskih kinematografov prihaja to jesen, prvi film iz košarkarske franšize pa si je do danes ogledalo več kot 87.000 gledalcev.

"Posameznik proti ekipi ne more zmagati"

Zgodba se naslanja na literarno predlogo mladinskega pisatelja Primoža Suhodolčana. Tudi pod nadaljevanje se kot scenarist podpisuje pisatelj Primož Suhodolčan, so sporočili iz Koloseja.

Scenarij je ustvarjal v duhu filmske zgodbe in povedal, da je "v drugem delu še bolj poudarjeno sodelovanje. Želeli smo povedati, da posameznik proti ekipi ne more zmagati. Tudi mene je sprva skrbelo, da scenarij ne bo dovolj zabaven in atraktiven, da ne bo dovolj filmski, a smo s skupnimi močmi, kot ekipa, ustvarili res dobro zgodbo."

V filmu bo mogoče slediti duhoviti pripovedi o Ranti, "fantu, ki je tako velik, da bi lahko žirafam kravate zavezoval". Ustvarjalci ga opisujejo kot nerodnega in tako lenega fanta, da je morala zvečer postelja sama k njemu, sicer je kar stoje zaspal. Potem pa njegovo življenje popolnoma spremeni navidez majhen dogodek: prvič prime v roke košarkarsko žogo.

Ranta s košarkarsko žogo. Foto: Kolosej

Testne projekcije v šolah in vrtcih

Filmska ekipa ničesar ne prepušča naključju, zato so delovno verzijo filma že pokazali nekaterim skupinam otrok in mladih. Za režiserja Borisa Bezića je bila to nadvse dragocena izkušnja, tudi zato, ker gre za njegov celovečerni prvenec. "Imeli smo že nekaj testnih projekcij v šolah in vrtcih, odzivi otrok so bili čudoviti. Zelo smo si oddahnili, saj je bilo jasno, da smo na pravi poti in da film več kot očitno igra na prave note. Posneti nadaljevanje je velikanska odgovornost. Prvi del je bil uspešnica, zato so pričakovanja zagotovo velika. Mislim, da nam je odlično uspelo, veselim se že jeseni, ko bo film v kinu," je povedal.

Zgodba se naslanja na literarno predlogo mladinskega pisatelja Primoža Suhodolčana. Foto: Kolosej

Na filmska platna se vračajo vsi mladim dobro znani glavni junaki, Ranta (Klemen Kostrevc), njegov najboljši prijatelj Smodlak (Matija Brodnik), njegovo dekle Metka (Gaja Filač) in odrasli del ekipe z učiteljem telovadbe Salto (Marko Miladinović) in managerjem Tinijem Trsko (Lado Bizovičar) na čelu. Največ težav bo druščini, ki zdaj zaključuje devetletko, v šolskih klopeh še naprej delal učitelj geografije Tundra (Gojmir Lešnjak), na košarkarskem igrišču pa jim žog (in še česa) ne bo premešal zgolj nasprotnik, ampak tudi novi soigralec Jožko (Domen Novak), so še zapisal v Koloseju.