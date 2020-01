Jezus Kristus in Orlando, ki ga kot spremljevalca slavljenec pripelje na zabavo za svoj 30. rojstni dan. Foto: Netflix

S tem je razveljavilo sredino sodbo brazilska sodnika Benedicta Abicairja, da mora Netflix umakniti film, ki naj bi po mnenju dveh milijonov podpisnikov peticije izzival krščanske vrednote.

V četrtek je vrhovni sodnik Dias Toffoli Netflixu dovolil, da še naprej predvaja film, svojo odločitev pa argumentiral, da je svoboda govora temelj demokracije. "Ne moremo predpostavljati, da zmore humoristična satira zamajati vrednote krščanske vere, ki je prisotna več kot dva tisoč let in je veroizpoved večine brazilskega prebivalstva," odločitev sodnika povzema BBC.

Komedijo Prva Kristusova skušnjava (The First Temptation of Christ oziroma v izvirniku A Primeira Tentação de Cristo) je Netflix ponudil na začetku decembra v sklopu božičnega programa. Zgodba pripoveduje o Jezusu iz Nazareta, ki mu Marija in Jožef prirejata zabavo za 30. rojstni dan, on pa pripelje domov fanta Orlanda.

Proti komediji se je sprožil plaz kritik, ena izmed brazilskih katoliških organizacij pa je začela zbirati podpise na peticij, s katero so oblasti pozvali, da Nadaljevanko prepovejo, saj je ta prizadela "čast milijonov katoličanov". Na božični večer je skupina v Riu de Janeiru z molotovkami napadla sedež brazilskega komičnega kanala Porta dos Fundos, pod okriljem katerega je nastal film.

Sodnik v Riu de Janeiru Abicair je v sredo dejal, da umik filma "koristi ne le krščanski skupnosti, temveč tudi brazilski družbi, ki je pretežno krščanska". Produkcijska ekipa Porta dos Fundos je v izjavi za javnost zapisala, da nasprotuje "vsakršni cenzur, nasilju, podtalnemu delovanju in avtoritarnemu režimu" in bo nadaljevala s svojim delom.

Sin desno usmerjenega brazilska predsednika Eduardo Bolsonaro je Netflixov film na Twitterju označil za smeti in dodal, da Porta dos Fundos ne predstavlja brazilske družbe. Predsednik Jair Bolsonaro je nekoč dejal, da bi raje videl, da je njegov sin mrtev kot homoseksualec.