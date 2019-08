Družinski celovečerni film Mirai bodo predvajali v nedeljo, 11. avgusta, ob 21.00 v Letnem kinu Slovenske kinoteke. Foto: Cannes

Dogajanje festivala – ta odpira vrata danes in bo trajal do nedelje – se bo začelo že v poldanskih urah, ki bodo namenjene brezplačnim delavnicam – danes in jutri bosta to delavnici pikselacije, v soboto delavnica risanja s svetlobo. Večerne ure pa bodo seveda rezervirane za projekcije animiranih filmov – nocoj ob 21.00 bodo najmlajšim filme predvajali na Mestnem trgu pred lokalom Pritličje. Na sporedu bosta programa kratkih animacij Lisička in druge zgodbe ter Slon kolesari po svetu.

Letošnji filmski program Poletne Animateke sestavljajo animirani filmi distribuciji Društva 2 koluta.

Na ploščadi Metelkova se bo dogajanje preselilo v soboto, ko bodo v letnem kinu Slovenske kinoteke prikazali program Animateka po Animateki. Ta prinaša najboljše kratke animirane filme za odrasle z zadnjega festivala Animateka. Na sporedu bodo med drugim filmi Max Morrison v režiji Žige Pokorna, Ples ljubezni Lea Černica ter zmagovalni film lanske izdaje z naslovom III v režiji Marte Pajek.

"Z neomejenimi zmožnostmi, ki jih omogoča animacija, želim premikati meje filma," je nekoč dejal Mamoru Hosoda, režiser celovečernega filma Mirai, ki bo na sporedu v nedeljo. Pripoveduje zgodbo o malem Kunu, ki preživlja srečno otroštvo vse do trenutka, ko se rodi njegova sestrica Mirai. V središče zanimanja staršev takrat vstopi deklica, on pa zatočišče poišče v fantazijskem svetu, kjer se preteklost in sedanjost pomešata.

Pikselacija in risanje s svetlobo

Ob projekcijah bodo pripravili tudi delavnice. Danes in v petek bodo od 18. do 20. ure na več lokacijah po Ljubljani – Kongresnem in Prešernovem trgu ter Čopovi in Wolfovi ulici – potekale brezplačne delavnice pikselacije. Gre za obliko stop-motion animacije, pri kateri se namesto lutk ali risb animira človeka, tako da se vsak premik fotografira. Ko serijo nastalih fotografij na hitro predvajamo, dobimo učinek gibanja. V soboto pa bo zvečer na Muzejski ploščadi Metelkova mogoče risati s svetlobo.