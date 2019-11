Osrednjega protagonista filma Dober dan za delo igra Aleksandar Seksan. Foto: Bela film

V filmu sledimo zgodbi Armina, ki je že dolgo nezaposlen, se odpravi na razgovor za obetavno službo šolskega hišnika. Na poti naleti na prometno nesrečo, in ko končno prispe do šole, je delovno mesto že oddano. Da bi preskrbel sina in nosečo ženo, se zaposli kot varnostnik v klavnici. Kmalu pa ugotovi, da delavci kradejo. Odloči se, da bo naredil, kar je prav, so vsebino povzeli na Slovenskem filmskem centru (SFC).

Delo kot vir človekove identitete

Kot je povedal scenarist in režiser Martin Turk, je v koprodukciji Turčije, BiH in Slovenije predstavljen "portret človeka, predobrega za ta svet". Turk je ob tem spomnil, da je delo glavna življenjska dejavnost in vir človekove identitete. Brez dela po njegovih besedah človek izgubi samospoštovanje, počuti se manjvrednega, nekoristnega, nepotrebnega, odvečnega sebi in svojim bližnjim.

Drevišnje premiere filma v Kinodvoru se bo Martin Turk udeležil z drugimi člani filmske ekipe. Foto: Festival slovenskega filma/Katja Goljat, Matjaž Rušt

"Armin potrebuje delo, da enostavno upraviči svoj obstoj ter svojo vlogo moža in očeta, vendar mu na poti do cilja stojijo ljudje, ki imajo delo, a ga ne spoštujejo in živijo po neki drugi, razvrednoteni lestvici moralnih načel. Tragičnost Arminovega lika vidim na eni strani v njegovi moralni drži, ki je pristna in ganljiva, na drugi strani pa ga prav ta na neki način ves čas ovira pri tem, da bi uresničil svoj cilj," je še dejal v Trstu leta 1978 rojeni filmar.

Stvaritev, ki angažira gledalca

"Film res izvrstno angažira gledalca - pripravi ga do tega, da se vpraša, kaj bi sam storil na Arminovem mestu. Iz varnega zavetja kinodvorane je Armina lahko presojati in kritizirati nekatere njegove odločitve, a Seksanov šarm lik približa občinstvu: bolj kot nekdo, čigar dejanja si zaslužijo hladne očitke, deluje kot prijatelj, ki mu je sreča obrnila hrbet," je v recenziji za Cineuropa zapisal Stefan Dobroiu.

Film je svetovno premiero doživel na lanskem filmskem festivalu v Sarajevu, na letošnjem 22. Festivalu slovenskega filma (FSF) pa so mu namenili vesno za posebne dosežke. Foto: Bela film

Fotografijo podpisuje Radislav Jovanov - Gonzo in montažer Jurij Moškon, za glasbo je poskrbel August Adrian Braatz, za zvok Igor Čamo, scenografka in kostumografka je bila Emina Kujundžić, oblikovalka maske pa Lamija Hadžihasanović-Homarac. Film Dober dan za delo je posnet v bosanskem jeziku. Slovenska koproducentka filma je Ida Weiss iz produkcijske hiše Bela Film, nastal pa je tudi s finančno podporo SFC-ja.

Turk je celovečerni prvenec Nahrani me z besedami predstavil leta 2012, občinstvu pa je poznan še po igrano-dokumentarnem filmu Doberdob - Roman upornika (2015) ter kratkih filmih Dobro unovčeno popoldne (2016) in Nedeljsko jutro (2017). Njegov zadnji celovečerni igrani film Ne pozabi dihati je pred kratkim doživel svetovno premiero na rimskem filmskem festivalu, v paralelni in neodvisni festivalski sekciji Alice Nella Citta.

Film Dober dan za delo bo premierno prikazan drevi ob 20.30 v sklopu Kinodvorovih dogodkov Premiera slovenskega filma.