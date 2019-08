Grajsko dvorišče so gledalci letos popolnoma napolnili še osemkrat, skupni obisk priljubljenega letnega kina pa je presegel 16.000 obiskovalcev, so sporočili iz Kinodvora.

Ljubljanski grad je že tradicionalno julijska destinacija za filmofile. Foto: Kinodvor

Zombiji na Kinodvorišču

A s sklepom programa Film pod zvezdami v Kinodvoru še niso sklenili sezone projekcij na prostem. Z njimi že v torek nadaljujejo na Kinodvorišču na Kolodvorski, ko bo na sporedu otvoritveni film letošnjega Cannesa Mrtvi ne umirajo Jima Jarmuscha. V atriju Slovenskih železnic bo 8. avgusta na sporedu še film Zvesti moški v režiji Louisa Garrela, serijo projekcij pa bo 18. avgusta sklenil film Bilo je nekoč...v Hollywoodu Quentina Tarantina.

Klasike na Kongresnem trgu

Konec avgusta v poklon pomembnim obletnicam v zgodovini filma in mesta pripravljajo še štiridnevno brezplačno prireditev Letni Kinodvor na Kongresnem trgu. V ponedeljek, 26. avgusta, bo za uvod prikazan film Ninočka. Iskriva mešanica politične satire in romantične komedije v režiji mojstra klasičnega hollywoodskega filma Ernsta Lubitscha z Greto Garbo v glavni vlogi, namreč letos praznuje 80. obletnico.

Letni Kinodvor na Kongresnem trgu, štiridnevna brezplačna prireditev, ki jo mestni kino pripravlja v poklon pomembnim obletnicam v zgodovini filma in mesta, bo potekal od 26. do 29. avgusta. Foto: Kinodvor/Domen Pal

Z vrtoglavo in z barvami prežeto romantično komedijo Jeana Renoirja Elena in možje, v kateri se Ingrid Bergman znajde v vrtincu ljubezenskih avantur in političnih intrig, bodo 27. avgusta uvedli jesensko retrospektivo Jeana Renoirja v Slovenski kinoteki. Ob 60. obletnici "najbolj smešnega filma vseh časov", mojstrovine Billyja Wilderja Nekateri so za vroče, pa se bodo gledalci 28. avgusta navduševali ob vrhunskih predstavah Tonyja Curtisa, Jacka Lemmona in Marilyn Monroe.

Še vedno "ni Mesija, pač pa velik pobalin"

Program Letnega Kinodvora bo 29. avgusta sklenila anarhična satira na institucionalno religijo in hudomušna parodija hollywoodskih bibličnih spektaklov Brianovo življenje. Film v režiji in izvedbi slovite britanske komične zasedbe Monty Python namreč letos praznuje 40. obletnico.