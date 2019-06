Igralec, ki ga je med zvezde izstrelila vloga svetlikajočega se, z najstnico obsedenega vampirja v tetralogiji Somrak, bo vlogo Batmana podedoval od Bena Afflecka, ki je tako kritike kot večino oboževalcev razočaral kot temni maščevalec v blockbusterjih Batman proti Supermanu: Zora pravice in Liga pravičnih.

Visok, slok in bled – lahko Robertu Pattinsonu rečemo kar "Batman za milenijce"? Foto: AP

Pattinson se bo kot milijarder Bruce Wayne, ki se proti zlikovcem Gothama bori v krilih netopirja, prvič preizkusil v asketsko naslovljenem filmu "The Batman". Režiral ga bo Matt Reeves, premiera pa je napovedana za junij 2021. Film, ki bi ga po prvotnih načrtih morali posneti že leta 2017, bo prvi samostojni film o Batmanu v novem "razširjenem filmskem vesolju" po predlogi stripov DC Comics.

Pattinson bo drugi najmlajši Bruce Wayne po Christianu Balu, ki je štel 31 let, ko je leta 2005 sprejel vlogo v Nolanovem Batman: Na začetku. Studio Warner je iskal igralca v zgodnjih tridesetih, saj bo novi Batman obravnaval čas, ko Wayne šele oblikuje svoj skrivni alter ego.

Mattu Reevesu, režiserju zadnjih dveh filmov v franšizi Planet opic, se bo pri novem projektu pridružil producent omenjenih filmov Dylan Clark.

Pri studiu Warner so v petek za filmsko revijo Variety potrdili, da je Pattinson dokončno prehitel vse druge kandidate iz ožjega izbora (med njimi je bil na primer Nicholas Hoult).

Ben Affleck je bil resnoben, renčeč Batman. Foto: Blitz Film

Svetobolnega vampirja pustil daleč za sabo

Po vlogah v megalomanskih franšizah Somrak in Harry Potter se je Pattinson več let v širokem loku ogibal mainstreamovskim projektom in raje nastopal v manj komercialnih projektih – sodeloval je z velikimi avtorji, kot so David Cronenberg (Poti k zvezdam, Kozmopolis), Werner Herzog (Kraljica puščave), brata Safdie (Good Time) in James Gray (The Lost City of Z). Lani smo ga na Liffu lahko videli v erotični, znanstvenofantastični drami režiserke Claire Denis High Life, letos pa nastopa v enem izmed najbolj hvaljenih filmov festivala v Cannesu – Svetilnik (The Lighthouse) režiserja Roberta Eggersa je napeta psihodrama, postavljena v Maine 19. stoletja.