"Filmu sem dal vse, kar sem lahko." Foto: EPA

V novem intervjuju za publikacijo GQ Australia predstavlja svoje načrte še bolj prepričan kot doslej. "Mislim, da sem prišel do konca poti, kar se tiče filma," je v pogovoru povedal Tarantino. "Vidim se kot pisca knjig o filmu in dramatika, tako da bom še vedno ostal ustvarjalen. Mislim pa, da sem filmu dal vse, kar sem lahko."

Film Bilo je nekoč v Hollywoodu popelje v čas morilskega pohoda Charlesa Mansona, to je leto 1969 v Los Angelesu. Foto: IMDb

Deveti film kot ljubezensko pismo

V najnovejšem filmu, ki je imel premiero na letošnjem canskem filmskem festivalu, usmerja pogled v zadnje trenutke zlate dobe zahodne obale ZDA, hipijevska šestdeseta leta 20. stoletja. Z zgodbo se podaja v Hollywood, v čas morilskega pohoda Charlesa Mansona, v leto 1969 v Los Angelesu. Leonardo DiCaprio igra Ricka Daltona, nekdanjega zvezdnika TV-serije v žanru vesterna, Brad Pitt pa je Cliff Booth, njegov dolgoletni dvojnik in prijatelj. Tarantino je z obema zvezdnikoma že sodeloval, DiCaprio je bil sadistični sužnjelastnik v Djangu brez okovov (2012), Pitt pa ameriški vojak v Neslavnih barabah (2009).

Tarantino na rdeči preprogi z Bradom Pittom. Foto: EPA

Tarantino opisuje film kot ljubezensko pismo filmski dobi, zaradi katere se je kot otrok zaljubil v kino in film. Lahko bi rekli, da gre za njegov najbolj oseben film doslej, in kot kaže, resnično tudi predzadnji film, ki ga bo ustvaril v sklopu svojega načrta filmske deseterice.

Da Tarantino misli resno, potrjuje tudi Brad Pitt, ki je za GQ Australia povedal takole: "Ne, mislim, da sploh ne blefira. Mislim, da je smrtno resen. In jaz nekako odkrito obžalujem, da je tako, vendar pa tudi vem, da on razume matematiko tega, kaj se zgodi z režiserji, ki začnejo izgubljati igro. Ampak saj ima druge načrte, ne bomo se poslovili za dolgo."

Tarantinov načrt je osupljiv za njegove oboževalce, začudeni so tudi njegovi poklicni kolegi. Paul Thomas Anderson, sicer njegov bližnji prijatelj, je na novinarski konferenci filma Fantomska nit komentiral, da ni nikoli razumel Tarantinove filozofije, pišejo na spletni strani IndieWire. "Vem, da Quentin [Tarantino] rad reče, da bo posnel 10 filmov in potem odnehal. Ampak tega sam ne bi nikoli mogel narediti. Ne vem, kako lahko to reče z vso resnostjo. Sam želim to početi, dokler bo le mogoče," je povedal Anderson.

Tarantinov novi film bo v slovenskih kinih mogoče videti to poletje.