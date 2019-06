Franco Zeffirelli (1923–2019). Foto: IMDb

Režiser je umrl potem, ko se je v zadnjih mesecih njegovo zdravstveno stanje precej poslabšalo, poročajo italijanski mediji.

Zeffirellijev filmski opus obsega kakšnih 20 celovečercev, med njimi njegovo različico ljubezenske klasike Romeo in Julija (1968), za katero je bil tudi nominiran za oskarja. Tudi njegova Ukročena trmoglavka, v kateri sta leta 1967 zaigrala Elizabeth Taylor in Richard Burton, ostaja najslavnejša filmska priredba te Shakespearove igre. Hvale je žel s serijo Jezus iz Nazareta (1977), ki v več državah velja za televizijsko stalnico ob božičnih in velikonočnih praznikih. Omeniti pa velja vsaj še Čaj z Mussolinijem (1999).

Režiral je tudi okoli 120 oper, njegove produkcije pa so pogosto predstavljale repertoarja najslavnejših svetovnih opernih hiš, kot sta newyorški Met in milanska Scala. Režiser, ki je bil neke vrste kulturna ikona 80. let, je nekoč dejal: "Nisem največji operni režiser na svetu, pač pa edini."

Med letoma 1994 in 2001 je bil poslanec desnosredinske stranke Naprej Italija nekdanjega premierja Silvia Berlusconija v italijanskem senatu. Leta 2004 je kot prvi Italijan prejel častni britanski naziv vitez.

