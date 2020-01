Foto: Kino Otok

Z nocojšnjo premiero prihaja zgodba o odtujenih polsestrah na reden spored. "Film govori o ljudeh, ki si ne znajo pokazati naklonjenosti," pravi Kozole. "Način, na katerega komuniciramo z drugo osebo, vedno izraža naše želje, strahove, frustracije. Kadar to počnemo na aroganten, agresiven način, po navadi le prikrivamo lastno ranljivost. In ravno zato gre, za odtujeni, ranjeni osebi, ki se morata v majhnem stanovanju v Šiški soočiti s svojo preteklostjo in sedanjostjo. Na kratko, to je film o sovraštvu in odpuščanju."

Slovensko-makedonsko-srbsko koprodukcijo so snemali novembra in decembra 2018 v Ljubljani in Izoli. V glavnih vlogah igrata Urša Menart in Liza Marijina – ki je na 22. Festivalu slovenskega filma osvojila vesno za najboljšo žensko vlogo. Na platnu vidimo še Jurija Drevenška, Petra Musevskega, Anjo Novak, Damjano Černe, makedonsko igralko Labino Mitevsko in druge.

Za like v svojih filmih Kozole pravi, da so vedno na neki način kontradiktorni. "Na neki način sem obseden s tem, da v filmih prikažem čim bolj realne osebe. Realni ljudje pa smo vedno, tako ali drugače kontradiktorni. Karakter teh dveh junakinj se je skozi proces dela in igralskih vaj tudi spreminjal, vendar je bil ves čas imperativ, da zgradimo kompleksna človeška bitja, ki jih ne moreš takoj in enostavno okarakterizirati, saj so njune reakcije iz situacije v situacijo drugačne in nepredvidljive."

Scenarij je Kozole napisal skupaj z Uršo Menart in Ognjenom Sviličićem, direktor fotografije je Miladin Čolaković, oblikovalka scenografije Neža Zinajić, oblikovalka kostumov Katja Hrobat, producent pa Danijel Hočevar iz produkcijske hiše Vertigo.

Filmska ekipa na Festivalu slovenskega filma, ki je septembra potekal v Portorožu. Foto: Festival slovenskega filma/Matjaž Rušt, Katja Goljat

Polsestra je svetovno premiero doživela v uradnem tekmovalnem programu festivala v Karlovih Varih.

Damjan Kozole (1964) ima kot režiser in scenarist za seboj celo vrsto prepoznavnih igranih celovečercev. Njegov opus se začenja z Usodnim telefonom (1987), sledili pa so filmi Remington (1988), Stereotip (1997), Porno film (2000), Rezervni deli (2003), Delo osvobaja (2005), Za vedno (2008), Slovenka (2009) in Nočno življenje (2016), ob teh pa tudi dokumentarni celovečerci Rojevanje Leara (1993), Dolge počitnice (2012) in Kustosova soba. Igor Zabel: Kako narediti umetnost vidno? (2018). Njegovi filmi so prejeli številne nagrade in nominacije.

Foto: Kinodvor

Nocojšnja projekcija Polsestre spada v sklop dogodkov Premiera slovenskega filma, ki jih Slovenski filmski center v skupni pobudi s Cankarjevim domom in mestnim kinom Kinodvor prireja od jeseni 2017. Film Polsestra bo v Kinodvoru na sporedu od danes dalje, od 16. januarja pa si ga bodo obiskovalci lahko ogledali tudi v drugih slovenskih kinematografih.