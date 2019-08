Viola Davis in Michelle Obama sta prijateljici ali pa vsaj znanki tudi v zasebnem življenju - igralka je leta 2017 objavila njuno skupno fotografijo na Facebooku. Foto: AP

Nadaljevanka bo poskušala ponuditi vpogled v osebno in politično življenje prvih dam ZDA skozi zgodovino. Prva sezona bo predstavila Michelle Obamo, druga Eleanor Roosevelt in tretja Betty Ford. Izvršna producenta bosta Viola Davis in njen mož Julius Tennon; skupaj sta namreč na čelu produkcijske hiše JuVee Productions, katere cilj je "spremeniti način, kako se pripoveduje zgodbe temnopoltih ljudi".

Za vsakim vplivnim moškim ...

Scenarij je napisal romanopisec Aaron Cooley, ki je dogajanje nadaljevanke postavil v vzhodno krilo Bele hiše, kjer je pisarna prve dame in njeno osebje, in ne v zahodno krilo, kjer je predsednikova pisarna in njegovo osebje. Cooley bo razkril, koliko sprejetih odločitev, ki so vplivale na spremembe v državi, je bilo skritih pred očmi javnosti.

Violo Davis je bilo nedavno mogoče videti v trilerju Vdove režiserja Steva McQueena, prav tako pa še naprej nastopa v televizijski nadaljevanki Kako se izmazati z umorom. Trenutno snema nadaljevanko Ma Rainey's Black Bottom, kmalu pa se bo spopadla z novo vlogo Shirley Chisholm v Amazonovi biografiji prve ženske in prve temnopolte ženske, ki je kandidirala za predsednico Amerike.

Barack in Michelle Obama sta z Netflixom leta 2018 podpisala dogovor o produkciji dokumentarcev in nadaljevank, ki sta jih naznanila na začetku letošnjega leta. "Če se bomo v teh produkcijah vprašali o rasni problematiki, problematiki družbenih razredov, demokraciji, državljanskih pravicah in še več, verjamemo da te ne bodo le zabavale ljudi, ampak jih bodo tudi izobrazile, povezale in navdušile," je dejal Obama.

Na letošnjem festivalu Sundance sta odkupila distribucijske pravice za kritiško hvaljeni dokumentarec American Factory, ki pokaže, kaj se zgodi, ko kitajski milijarder odpre tovarno v Ohiu. Recenzent Varietyja je projekt opisal kot "duhovit" in hkrati "grozljiv". Pod njunim okriljem bo izšel tudi dokumentarec Crip Camp o poletni šoli za najstnike z invalidnostjo.