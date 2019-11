Pri Warner Brosu snubijo irskega igralca za vlogo Pingvina. Foto: EPA

Farrell je zadnje ime, ki se ga omenja v povezavi z vse bolj zaokroženo igralsko zasedbo novega Batmana. Ta nastaja v režiji Matta Reevesa, v glavni vlogi pa bo, kot je že znano, zaigral Robert Pattinson.

Catwoman in Pingvin v filmu Batman se vrača režiserja Tima Burtona. Foto: IMDb

Britanski igralec, ki je prepoznavnost dosegel v sagi Somrak, v zadnjih letih pa kritike navdušil v filmih, kot sta Dobri časi in Svetilnik, je v pogovoru za New York Times dejal, da je njegova moralnost nekoliko vprašljiva in da v nasprotju z drugimi stripovskimi junaki nikakor ni zlat fant. "Njegov pogled na svet je po svoje preprost, a njegov položaj je čuden, kar omogoča večji razpon pri oblikovanju lika," je pojasnil. Pattinson bo v vlogi Batmana oziroma Brucea Wayna nasledil Bena Afflecka, ki je protagonista franšize igral v Batman Vs. Superman: Zora pravice (2016) ter Liga pravičnih (2017). Medtem ko njegova vloga ni prepričala gledalcev (podobno polomijo je leta 1997 doživel George Clooney, ki sam priznava, da je to najslabša vloga njegove kariere), pa je zato eno najbolj opevanih upodobitev lika pred tem uresničil Christian Bale, ki je navdušil v trilogiji Christopherja Nolana (Batman: na začetku, Vitez teme in Vzpon viteza teme).

Pattinsonu se bodo v Gothamu pridružili Zoë Kravitz, ki bo prevzela vlogo Catwoman, v kateri je v legendarni Burtonovi obravnavi stripa (Batman se vrača) zaigrala Michelle Pfeiffer (nič manj antologijski pa nista bili zločinski mački v interpretacijah Halle Berry in Anne Hathaway). Paul Dano bo Ugankar, Jeffrey Wright pa komisar Gordon. V torek so naznanili še, da igralca Andyja Serkisa snubijo za vlogo Alfreda Pennywortha, butlerja Brucea Wayna, ki ga je v trilogiji o Batmanu Christopherja Nolana igral Michael Caine.

V vlogi priljubljenega stripovskega junaka bo v filmu The Batman nastopil Robert Pattinson. Foto: EPA

Nova Catwoman bo Zoë Kravitz. Foto: EPA

Batman kot najboljši detektiv na svetu

Režijo prevzema Matt Reeves (v zadnjem obdobju ga poznamo predvsem po filmih o Planetu opic), ki je na začetku leta dejal, da je pri Batmanu navdušujoče, kako aktualen je in kako osebno ga je mogoče jemati. Glede filma je razkril, da prinaša temačno zgodbo, za katero upa, da bo navdihujoča in hkrati čustvena. Reeves si je menda zamislil bolj prizemljeno interpretacija stripovskega lika, noirovsko zgodbo, ki jo bo "povedal z zelo specifičnega zornega kota". "Batman bo bolj detektivsko razpoložen kot v dozdajšnjih filmih. V stripih je to bolj prisotno. Batman naj bi bil najboljši detektiv na svetu, a tega do zdaj v filmih pravzaprav ni bilo."

Colina Farrella smo nazadnje videli v najnovejši priredbi Disneyjeve klasike Dumbo, prihodnje leto pa ga bo mogoče ob boku Matthewa McConaugheyja gledati v novem filmu Guya Ritchieja The Gentlemen in pa v znanstvenofantastični drami After Yang v režiji Kogonade. Stripovski svet mu ni tuj – bil je Bullseye v Daredevilu Marka Stevena Johnsona iz leta 2003. Novi interpretaciji mita bo naslov The Batman.

Produkcija se bo predvidoma začela konec tega oziroma na začetku prihodnjega leta, film pa bo prišel v kinematografe leta 2021.