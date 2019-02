Ploščo bo v živo izvedla celotna postava: pevec Robert Smith ter instrumentalisti Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O'Donnell in Reeves Gabrels.

Koncert bo del vsakoletnega glasbenega festivala Vivid Live v sydneyjski operi. Na njem bodo sicer The Cure nastopili drugič - prvič so na festivalu nastopili leta 2011, ko so v dveh zaporednih večerih pod skupnim naslovom Reflections izvedli glasbo s prvih treh albumov Three Imaginary Boys, Seventeen Seconds in Faith. Plošči Disintegration bodo tokrat dodali še druge svoje pesmi.

Z "Razkrojem" so se The Cure vrnili k temačnemu, introspektivnemu rocku, ki so ga začrtali v zgodnjih osemdesetih. Foto: Wikipedia

Največji komercialni uspeh njihove kariere

Disintegration so The Cure izdali leta 1989, na britanski lestvici albumov pa se je zavihtel na tretje mesto in postal njihov najvišje uvrščeni album. Pesmi, kot so Lullaby, Lovesong, Pictures of You in Fascination Street so utrdile uspeh skupine tudi v ZDA. Do leta 1992 je album dosegel več kot tri milijone prodanih izvodov po vsem svetu.

Kot je razvidno z uradne spletne strani, bodo Disintegration v Sydneyju izvedli štirikrat. Smith je ob napovedi koncertov povedal: "Koncerta Reflections leta 2011 sta bila resnično nepozabno doživetje in s spominom na navdušenje, ki je spremljalo izvedbe naših zgodnjih albumov, smo zdaj z veseljem napovedali vrnitev."

Junija na InMusicu

Skupina ima v letošnjem letu napovedan niz festivalskih koncertov po svetu - najbližje nam se bodo junija ustavili na zagrebškem festivalu InMusic, nato pa julija še na festivalu Exit v Novem Sadu.

Nastope Disintegration v Sydneyju so označili za "svetovno premiero", vendar drugih koncertov pod tem nazivom niso predvideli.

The Cure - Lovesong

The Cure - Pictures Of You

The Cure - Fascination Street