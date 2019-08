Na festivalu bodo med drugim prevpraševali, katere probleme in izzive prevajajo umetniki skozi glasbo in zvok, ali so še izolirani in če niso, bi morali ostati, ter kaj umetniki varujejo oziroma kaj varujemo na splošno. Foto: Sonica

Prva je pojav 'sentinel species', fenomen tistih živalskih vrst in organizmov, ki jih ljudje uporabljamo kot varuhe pred različnimi nevarnostmi. Najbolj poznan primer so kanarčki, ki v rudnikih rudarje opozarjajo pred pomanjkanjem kisika. Drugi vidik teme pa je pleme Sentinelcev, eno od zadnjih znanih nedotaknjenih plemen na svetu, ki povsem zavrača stik z zunanjim svetom. Zvočnost, ki jo raziskuje festival, je le majhen, specifičen otok v umetnosti in družbi," so o letošnji temi Sonice zapisali v Muzeju tranzitornih umetnosti MoTA, ki organizira ta festival.

11. izvedba festivala Sonica bo potekala med 23. in 29. septembrom v Ljubljani. Festivalsko dogajanje pa je minuli teden že napovedal nastop dvojca FAKA pred Pritličjem.

Še en glasbeni preddogodek

Za 13. september je na Trgu francoske revolucije napovedan še en preddogodek, in sicer nastop kanadsko-švicarske umetnice Camille Sparksss ter belgijsko-francoskega dvojca OD Bongo. Dogodek pripravljajo v sodelovanju s Festivalom Indigo in CUK Kino Šiška.

Alessandro Cortini. Foto: Discogs

Tudi klaviaturist Nine Inch Nails

Za zdaj so potrjeni festivalski nastopi skladatelja in švedskega zvočnega umetnika Tomasa Nordmarka, irskega elektronskega dvojca Lakker, italijanskega glasbenika Alessandra Cortinija, najbolj znanega kot klaviaturista skupine Nine Inch Nails, francoske DJ-ke Sentimental Rave ter britanskega umetnika in glasbenika Tima Shawa.

Slovenska premiera dokumentarca o Sakamotu

Poleg koncertnih dogodkov festival predstavlja še razstave, zvočne sprehode, umetniške rezidence in nova naročila, pogovore z umetniki in delavnice.

Prizor iz filma Coda, dokumentarca o Sakamotu. Foto: IMDb

V sklopu Sonice bo v Sloveniji premierno prikazan dokumentarec o pionirju novih glasbenih žanrov, avtorju filmske glasbe, aktivistu in vsestranskemu umetniku Ryuichiju Sakamotu, ki si je za glasbo v filmu Bernarda Bertoluccija Zadnji kitajski cesar prislužil oskarja in grammyja.

Med prizorišči, ki jih bo v zadnjem septembrskem tednu zasedla Sonica, so Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MSUM), Cankarjev dom, CUK Kino Šiška in Klubu K4.