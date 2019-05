Milko Lazar je v različnih zasedbah posnel več kot 40 albumov in 12 avtorskih plošč. Foto: Arhiv izvajalcev

Drevi ob 20.00 bosta v sklopu cikla Muzika eklektika nastopila v duetu First Cut oziroma Prvi rez. Duet Lazar – Krajnčan je nova zasedba, ki združuje dva glasbenika in skladatelja različnih generacij, izkušenj in pogledov. Oba sta sicer povezana s klasično glasbo kot tudi z džezom in s sodobno improvizirano glasbo, v duetu First Cut pa sta združila najrazličnejše glasbene izkušnje kot multiinstrumentalista in skladatelja.

Njun program vsebuje preplet skladb obeh glasbenikov, ki jih na najrazličnejših glasbilih razgrajujeta, združujeta in nadgrajujeta s svobodno improvizacijo. Kot so pred koncertom zapisali organizatorji, je glasba tako po vsebini preplet najrazličnejših vplivov različnih sodobnih glasbenih zvrsti, od sodobnega džeza do sodobne komponirane in improvizirane glasbe.

Lazar bo drevi nastopil s klavirjem, sopranskim saksofonom, z basovskim klarinetom, s tolkali in sintetizatorjem, Krajnčan pa z bobni, s tolkali in z violončelom. Oba bosta uporabljala tudi računalnik. S premiernim nastopom v Novem mestu bosta Lazar in Krajnčan začela slovensko turnejo.

Kristijan Krajnčan je kot bobnar in čelist sodeloval pri snemanju 25 albumov in koncertiral v številnih državah. Foto: Arhiv ustvarjalcev

Milko Lazar se je leta 1965 rodil v Mariboru. Na Visoki šoli za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu je študiral džez, klasični klavir in saksofon, na Kraljevem konservatoriju v Haagu na Nizozemskem pa čembalo.

Sodeloval je s številnimi zasedbami. Nastopil je na različnih džezovskih festivalih in v različnih zasedbah posnel več kot 40 albumov in 12 avtorskih plošč. Redno komponira za orkester Slovenske filharmonije in Simfonike RTV Slovenija. Leta 2005 je s pianistom Bojanom Goriškom ustanovil klavirski duet Gorišek Lazar, v katerem izvajata predvsem glasbo za dva klavirja. Med drugimi nagradami je leta 2005 prejel nagrado Prešernovega sklada, za skladateljsko delo pa leta 2010 Župančičevo nagrado.

Leta 1986 v Kranju rojeni Kristijan Krajnčan je kot džezovski bobnar diplomiral na Konservatoriju princa Klausa v Groningenu na Nizozemskem in na amsterdamskem konservatoriju magistriral iz filmske glasbe. V svoji glasbeni karieri je sodeloval s številnimi mednarodnimi glasbeniki. Kot bobnar in čelist je sodeloval pri snemanju 25 albumov in koncertiral v številnih državah. Kot skladatelj filmske glasbe se je podpisal pod tri celovečerce in devet kratkih filmov. Za svoje delo je prejel več mednarodnih in domačih nagrad.