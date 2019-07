O tej se danes izrekajo zaposleni v zavodu.

Marjetica Mahne je bila za direktorico s polnim petletnim mandatom imenovana 1. avgusta lani po razrešitvi dolgoletnega direktorja Damjana Damjanoviča, ki se je dalj časa spoprijemal z očitki zaposlenih o negospodarnem poslovanju, ti pa so pripeljali tudi do stavke. Foto: BoBo

Direktorica, ki je odklonila ponujeno možnost ministrstva za "častni odstop", pravi, da razlog za ponujeni predčasni odhod ne more biti finančna izguba, glede na to, da je minister z izgubo v znesku 39.600 evrov seznanjen od sredine marca, ko je bilo vodstvo SF na spoznavnem sestanku pri njem.

"Minister je tedaj povedal, da razume kadrovsko in finančno podhranjenost javnih zavodov," je direktorica povedala članom orkestra: "Lani smo dobili iz proračuna manj sredstev, kot jih je zavod dobil letos, smo pa pridobili bistveno več, ker veste, da smo prodali več abonmajev in vstopnic, neproračunskih prihodkov, kljub temu je bila izguba."

Iz poslovanja v preteklih letih je imel SF presežek prihodkov nad odhodki v znesku 50.029 evrov, rezultat poslovanja ob koncu leta 2018 pa je pokazal izgubo v znesku 39.578 evrov. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić

Kot še pravi Marjetica Mahne, je svet zavoda finančno poročilo z 39.600 evrov primanjkljaja potrdil, prav tako je potrdil finančni načrt za letošnje leto, ki predvideva sanacijo izgube v enem letu. Ob tem je glasbenikom povedala še, da imajo nekateri javni zavodi v kulturi več izgube kot SF, zato v tem ne vidi razloga za predčasni odhod s položaja.

Člani orkestra SF danes v sklopu rednega letnega ocenjevanja vodstvenega kadra zavoda glasujejo o zaupnici direktorici. Po besedah predsednice delavskega predstavništva Barbare Kresnik bodo podatki dobrodošli tudi zaradi tega, ker ji je minister za kulturo Zoran Poznič ponudil možnost odhoda v pokoj. Po njenih besedah želijo z anonimnim glasovanjem, ki ga izvedejo vsako leto ob koncu sezone, izvedeti, koliko je vodstvo podprto v obeh ansamblih – orkestru in zboru (člani zadnjega se bodo o tem izrekli jutri).

Barbara Kresnik pravi, da bodo podatki dobrodošli, ker je v ponedeljek svoj obisk napovedal minister, saj želijo izvedeti razloge, zakaj je Marjetici Mahne ponudil možnost "častnega odstopa" oziroma odhoda v pokoj ali v nasprotnem primeru razrešitev.

Poznič se je sicer nenapovedano oglasil že danes pred dopoldansko vajo orkestra. Po pojasnilih službe za odnose z javnostmi na ministrstvu je glasbenikom pojasnil svoje stališče do poslovanja zavoda.

Pod vodstvom ministra Zorana Pozniča imajo na ministrstvu ničelno toleranco do poglabljanja izgub v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je država, so sporočili z ministrstva. Foto: BoBo

Po podatkih, ki jih je posredoval svet zavoda, je SF v letu 2018 realiziral prihodke v znesku 6.478.070 evrov in odhodke v znesku 6.567.677 evrov, kar pomeni, da je bil lani realiziran presežek odhodkov nad prihodki v znesku 89.607 evrov. Iz poslovanja v preteklih letih je imel SF presežek prihodkov nad odhodki v znesku 50.029 evrov, rezultat poslovanja ob koncu leta 2018 pa je pokazal izgubo v znesku 39.578 evrov.

Svet zavoda je ob tem izrazil "zaskrbljenost nad poslovanjem SF", ki je za prvo četrtletje letošnjega leta poročal o presežku odhodkov nad prihodki v znesku 43.000 evrov.

Kot so zapisali na ministrstvu za kulturo, so izgubo oziroma presežek odhodkov nad prihodki poleg SF izkazali še Zavod za varstvo kulture dediščine Slovenije, SNG Maribor, SNG Nova Gorica, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Slovenska kinoteka ter SNG Opera in balet Ljubljana. Vendar so ti, tako ministrstvo, že zmanjšali primanjkljaj s tekočimi presežki prihodkov nad odhodki. Obenem primanjkljaj zmanjšujejo skladno s sanacijskimi načrti, usklajenimi z ministrstvom in potrjenimi od svetov zavodov.

Vsako leto ob koncu sezone izvedejo anonimno glasovanje, s katerim želijo izvedeti, koliko je vodstvo podprto v obeh ansamblih – orkestru in zboru. Foto: BoBo

Ničelna toleranca do poglabljanja izgub v javnih zavodih

SF pa v nasprotju z omenjenimi zavodi primanjkljaj samo povečuje, opozarjajo na ministrstvu. Po zadnjih podatkih več kot 40.000 evrov v prvem četrtletju letošnjega leta. Kot še dodajajo, imajo pod vodstvom ministra Zorana Pozniča ničelno toleranco do poglabljanja izgub v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je država.