Orkester je na matinejskem nastopu v zlati dvorani Musikvereina prvič izvajal devet skladb, prav tako prvič pa ga je vodil latvijski dirigent Andris Nelsons.

Dunajski filharmoniki kot glasbeni veleposlaniki Avstrije s koncertom voščijo svetu v duhu upanja, prijateljstva in miru ter ob tem ponudijo muzikalno tehtno interpretacijo dunajske glasbene dediščine. Foto: EPA

Nelsons, ki je študiral v Sankt Peterburgu in bil pod mentorstvom nedavno umrlega Marisa Jansonsa, trenutno pa je glasbeni direktor Bostonskega simfoničnega orkestra in orkestra Gewandhaus v Leipzigu, se za svoj prvi novoletni koncert s tako častitljivo tradicijo popolnoma zanese na glasbenike. "Orkester ne nazadnje bolje kot kateri koli dirigent ve, kako igrati novoletni koncert," je pred tradicionalno prireditvijo povedal na Dunaju.

"Čudovito je začeti novo leto z nečim tako pozitivnim. To daje novemu letu priložnost, da bo boljše od starega," je še povedal 41-letni dirigent, ki z Dunajsko filharmonijo redno sodeluje od leta 2010.

Latvijski dirigent Andris Nelsons. Foto: EPA

Brez Straussov nikoli ne gre

Koncert je bil tudi tokrat sestavljen iz valčkov, polk in maršev. Glasbeniki so odigrali devet skladb, ki jih na tem nastopu še niso, je povedal predstavnik Dunajskih filharmonikov Daniel Froschauer. Pri tem so bili zastopani tako oče Johan Strauss kot vsi trije sinovi ter nekateri njihovi sodobniki. Na programu pa je bil tudi Beethoven, čigar 250. rojstni dan bodo praznovali v letu 2020, in sicer izbor iz 12 njegovih plesov za orkester.

Koncert prenašajo v več kot 90 državah in je dosegel predvidoma okrog 40 milijonov gledalcev. V Sloveniji ga lahko vedno spremljate na prvem programu nacionalne televizije in na tretjem programu Radia Slovenija - Radia Ars.

Nova različica Radetzky marša

Kot vsako leto je na programu tudi Radetzky marš očeta Straussa, ki ga bodo prvič odigrali v novi različici. "Želeli smo novo, lastno različico," je povedal Froschauer. Priredba Richarda Weningerja iz leta 1914 je po njegovih besedah zaradi ročno napisanih in dopolnjenih not postala nepregledna, zato so spremembe vključili v novo izdajo Dunajske filharmonije. Poleg tega je orkester Weningerjevo različico želel pustiti za seboj, ker je v 30. letih prejšnjega stoletja delal za naciste, je še povedal Froschauer.

Dunajski filharmoniki kot glasbeni veleposlaniki Avstrije s koncertom voščijo svetu v duhu upanja, prijateljstva in miru ter ob tem ponudijo muzikalno tehtno interpretacijo dunajske glasbene dediščine. Za pultom se vrstijo najbolj priznani dirigenti.

Prvi novoletni koncert s Straussovo glasbo so izvedli na silvestrovo leta 1939, na prvi dan novega leta pa so ga prvič izvedli dve leti pozneje. S tem se je začela tradicija koncertov, čeprav je bil naziv "novoletni" prvič uradno uporabljen šele leta 1946.