Tomaž Pengov (29. september 1949–10. februar 2014). Foto: Kino Šiška

Izraza kantavtor sam ni preveč maral; raje si je rekel samospevec. Njegove lirične in obenem kritične pesmi iščejo navdih v naravi, s svojo premišljeno obliko in pomensko globino pa še danes predstavljajo zgled mnogim ustvarjalcem in posnemovalcem.

Zgodnja sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. V stanovanju na Prešernovi 1 v Ljubljani, točneje, v kopalnici tega stanovanja, se med kapljanjem vode in pokljanjem inštalacije stare hiše razlegajo zvoki kitarskih strun, ki se jim pridružuje zasanjan, liričen moški glas. Tako se pričenja zgodba o albumu Odpotovanja, prvi jugoslovanski kantavtorski LP-plošči. Glas njenega avtorja Tomaža Pengova je širša javnost sicer spoznala že nekoliko prej, konec šestdesetih, ko je s skupino Mladi levi posnel pretresljivo balado Oda Ireni. Kasneje je ustvaril še malo ploščo (Napisi padajo / Črna pega čez oči - 1978), tri studijske albume (Pripovedi - 1988, Rimska cesta - 1992, Biti tu -1996), koncertni album (Koncert -2006), pesniško zbirko (Dih - 1993) in zvočno knjigo (Drevo in zvezda - 2012), vendar nobena od teh izdaj ni presegla slave prvenca.

NAslovnica albuma Odpotovanja. Foto: Discogs

"Kaj je pa to, ta kitarist je Slovenec?!"

Takole se prvega poslušanja Odpotovanj spominja njegov dolgoletni prijatelj, kitarist in skladatelj Jerko Novak: "Kakšnega leta '73 verjetno sem slišal po Radiu Študent celo ploščo Tomaža Pengova. Najprej sem slišal neko kitaro – sijajno igranje na kitaro, to mi je takoj padlo v oči – igranje, ki ni bilo podobno ničemur, kar sem do takrat slišal. Nakar je ta kitara zraven začela še peti v slovenskem jeziku. Sem rekel, kaj je pa to, ta kitarist je Slovenec?! Sem rekel, pa to ni možno, to je tako dobro … in takrat so pač povedali, celo ploščo so spustili skozi eter in so rekli, da je to Tomaž Pengov."

Ustvarjanje stran od oči širše javnosti

Glasbena zgodba Tomaža Pengova se je odvijala, kamor koli ga je zanesla pot. Tista glavna ustvarjalna in idejna prepletanja pa so se dogajala predvsem v Ljubljani, v družbi podobno razmišljujočih kolegov v lokalu Šumi nasproti Drame. Kot pripoveduje eden od njih, Boris A. Novak, so bili mladim intelektualcem v začetku sedemdesetih let preteklega stoletja mnogi kulturni prostori nedostopni, zato se je njihovo ustvarjanje odvijalo stran od oči širše javnosti. V tem vzdušju je sredi sedemdesetih let nastala glasbena skupina Salamander, ki so jo poleg Tomaža Pengova sestavljali še Milan Dekleva, Jerko Novak, Bogdana Herman, Lado Jakša in drugi. Tomaž Pengov je kasneje ustvarjal predvsem sam, pri snemanjih pa so se mu pogosto pridružili posamezni Salamandri in Bojan Drobež, Borut Činč, Andrej Strmecki …

Bogdana Herman in Tomaž Pengov. Foto: BoBo

Poskus osamosvojitve od modernizma

Milan Dekleva pesniško vrednost Pengovovega ustvarjanja opiše z naslednjimi besedami: "On je delal nekaj povsem unikatnega takrat, kar je bilo, če gledam z literarnega stališča, nek poskus osamosvojitve od modernizma. Modernizem je takrat gospodaril z jezikom, on pa je jeziku prisluškoval. On je jezik poslušal in poslušal je v jeziku globino … in to je mene pri njem vedno očaralo: da je bil tako potopljen v globino, v neko davnino, miselno in čutno davnino … Bil je tradicionalist, ni bil pa konservativen. In to je mene takrat zelo privlačilo, ker sem tudi jaz želel s svojo poezijo doseči nekaj podobnega, stopiti v eno dimenzijo ven iz modernizma."

Tomaž Pengov in Milan Dekleva. Foto: BoBo

Opus Tomaža Pengova sestavljajo predvsem avtorske pesmi, za katere je ustvaril besedilo in glasbo, ob njih pa se pojavijo še nekatere priredbe slovenskih ljudskih, Prešernova Kam in pesmi Franeta Milčinskega Ježka, kot sta Vandrovček in Glažek vinčka. Ježek mu je bil tudi sicer zelo pri srcu in se je leta 1997 zelo razveselil, ko so mu podelili Ježkovo nagrado.

Tomaž Pengov je kljub uspehu prvega albuma Odpotovanja ostajal na obrobju glasbene scene in ni nikoli dosegel tolikšnega komercialnega uspeha kot nekateri drugi naši kantavtorji. Nekoliko je k temu pripomogel tudi njegov odpor do komercialnih glasbenih pristopov, vendar so njegove pesmi ravno zaradi oblikovne prefinjenosti in vsebinske izvirnosti toliko večje umetnine.

Projekt Radia Slovenija v poklon jubileju

Ob sedemdesetletnici njegovega rojstva glasbeno uredništvo Prvega programa Radia Slovenija pripravlja projekt Kamor greš …, v okviru katerega se odvija tematski cikel glasbeno-dokumentarnih oddaj Pesem v žepu. V petih oddajah bodo Pengovovo ustvarjanje osvetlili literati in glasbeniki Milan Dekleva, Bogdana Herman, Lado Jakša, Boris A. Novak in Jerko Novak ter producenta Borut Činč in Aco Razbornik. Projekt se bo zaključil 24. oktobra s promocijo nove plošče Kamor greš … in koncertom, na katerem bo enajst Pengovovih pesmi zaživelo v novih preoblekah zasedbe David in ukradeno pero, ki jo vodi pianist David Trebižan.

Koncert v neposrednem prenosu na Radiu Prvi Koncert ob izidu dvojne plošče Kamor greš … (ZKP RTV Slovenija) bo mogoče poslušati v neposrednem prenosu na Radiu Prvi, kot gostje pa bodo nastopili člani znova obujene zasedbe Salamander: Bogdana Herman, Milan Dekleva, Jerko Novak, Lado Jakša in Božo Ogorevc.

Dva do zdaj neizdana koncertna posnetka

Zvočna izdaja bo vsebovala tudi dva koncerta Tomaža Pengova, ki ju doslej še ni bilo mogoče slišati. Prvi, posnet leta 1982 v Mladinskem gledališču, se je po spletu nenavadnih okoliščin skoraj znašel med odpisanimi trakovi; nesrečne usode ga je rešil glasbeni urednik Jane Weber, ki je leta 1994 v klubu K4 produciral tudi drugi koncert, na katerem je Tomaž Pengov nastopil pred ameriškim kantavtorjem Townesom van Zandtom.

