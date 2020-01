Kanadski glasbenik Neil Peart, ki se je od diagnoze raka na možganih pred tremi leti boril s to zahrbtno boleznijo, je 7. januarja umrl na svojem domu v Kaliforniji. Star je bil 67 let.

Leta 2014 je revija Consequence of Sound Pearta postavila na prvo mesto lestvice najboljših bobnarjev vseh časov. Foto: AP

"S strtimi srci in globoko žalostjo morava deliti vest, da je v torek najin prijatelj, duša dvojčica in glasbeni kolega zadnjih 45 let izgubil svojo neverjetno pogumno triletno bitko z rakom na možganih," sta v izjavo za javnost zapisala preostala dva člana zasedbe Rush.

Neil Peart je imel roke Boga. Konec zgodbe. Taylor Hawkins (Foo Fighters)

Peart je bil po tehnični plati eden najbolj veščih bobnarjev v glasbeni industriji; revija The Rolling Stone je izpostavila virtuozov "vpadljiv, a precizen zvok, ki je bil poklon njegovemu vzorniku, Keithu Moonu iz The Who."

Že daljnega leta 1983 je bil sprejet v Dvorano slavnih bobnarjev: takrat je bil najmlajši sprejeti član v zgodovini organizacije. Stanovski kolega, bobnar skupine Police Stewart Copeland, ga je nekoč opisal kot "tistega bobnarja, ki ga največkrat oponašajo na 'zračnih bobnih'".

Kanadčan je bobnarske paličice prvič poprijel pri trinajstih letih, bendu pa se je uradno pridružil leta 1974, ko je imel 22 let. Kmalu je postal še vodilni tekstopisec ter za Rush spisal njihovo prvo večjo uspešnico, 2112. "Na videz je bil eden od najbolj trapastih tipčkov, kar sem jih kdaj videl," se je leta 2018 Pearta v nekem intervjuju spominjal frontman Geddy Lee. "Ampak kar se mene tiče, je bil sprejet v sekundi, ko je začel igrati."

Neil Peart, Alex Lifeson in Geddy Lee na ceremoniji, s katero so bili Rush leta 2013 sprejeti v Dvorano slavnih rokenrola. Foto: AP

Globalni fenomen

Rush so izdali 18 studijskih albumov in v globalnem merilu prodali več kot 40 milijonov izvodov svojih plošč. Na lestvici glasbenih izvajalcev z največ zaporednimi zlatimi ali platinastimi albumi so na neverjetnem tretjem mestu (pred njimi so samo še Beatli in The Rolling Stones). ed njihovimi najbolj odmevnimi albumi so bili 2112 (1976), Moving Pictures (1981) in kompilacija Chronicles (1990).

Osebna tragedija

Leta 1997 je Peartova 19-letna hčerka Selena umrla v prometni nesreči; pet mesecev pozneje je njena mama - in Peartova partnerica dolgih 23 let - zbolela za agresivno obliko raka in hitro umrla. Strti bobnar je izstopil iz skupine in se podal na solovožnjo z motorjem po ZDA. Leta 2000 se je v drugo poročil in leta 2001 spet našel pot k Rush.

Na četrti podelitvi nagrad golden gods leta 2012 je Peart prejel priznanje za življenjsko delo. Foto: Reuters

Leta 2012 je v intervjuju za The Rolling Stone "priznal", da še vedno hodi na učne ure bobnanja. "Definitivno ne podcenjujem položaja, v katerem sem se znašel. Dobil sem mesto poklicnega bobnarja ... torej je to moja odgovornost. Ampak gre za radostno odgovornost, za katero sem zelo hvaležen."

Leta 2015 je Peart po zaključku izredno uspešne turneje R40 zapustil Rush in se upokojil (zaradi bolečin v rami je vse težje igral). Slovo je bilo grenkosladko: "Ni mi težko priznati, da je, tako kot za športnike, tudi zame prišel čas, da stopim iz igre." Skupina je nato uradno in dokončno zaključila svojo pot leta 2018.

Bobnar je med drugim napisal tudi sedem neleposlovnih knjig, med njimi avtobiografijo Traveling Music: Playing Back the Soundtrack to My Life and Times.

"Opravičujem se tvojim staršem"

Peart je bil v resnici eden od bobnarjev, ki so jih kolegi najbolj spoštovali; kar 38-krat se je uvrstil na vrh lestvice bralcev revije Modern Drummer. "Najlepši kompliment je, če nekdo, ki ga občuduješ, pohvali tvoje delo," je Peart pripomnil leta 2017. "Vsem, ki sem jih jaz navdahnil za bobnarsko kariero, najprej rečem: 'Opravičujem se tvojim staršem.' Ampak čudovito je, kadar si na tak način del človekovega življenja."

Na Twitterju se slavni številni slavni glasbeniki poslavljajo od svojega kolega. Gene Simmons ponuja svoje "molitve in sožalje" ter Pearta opiše kot "dobro dušo". "Zaradi tega mi je res grozno - veliko premlad je bil," je tvitnil Brian Wilson. "Bil je eden od velikih bobnarjev in pogrešali ga bomo."

"Še danes se živo spominjam, kako sem v mladih letih prvič poslušal 2112. To je bilo prvič, da sem zares prisluhnil bobnom. In od takrat naprej ni bila glasba zame nikoli več enaka. Njegova moč, preciznost in kompozicije so bili brez primere," je Dave Grohl - eden od tistih, ki jih je Peart navdušil za bobne - zapisal v svojo izjavo za javnost. "Z razlogom se ga je prijel vzdevek Profesor - vsi smo se učili od njega."



Nekdanji bobnar skupine Dream Theater Mike Portnoy se od Pearta poslavlja kot od "enega mojih največjih junakov vseh časov". "Neil Peart bo zame vedno junak in mentor; njegovega vpliva name kot bobnarja v zadnjih 40 letih se absolutno ne da izmeriti."

Ganjen je tudi Lars Ulrich iz Metallice. "Hvala, Neil. Hvala, da si bil moj navdih, za vso tvojo pomoč in nasvete, še posebej v tistih zgodnjih časih, ko si si vzel čas za pogovor z mladim zelencem z Danske. Hvala za vse, kar si naredil za bobnarje po vsem svetu s svojo strastjo, pristopom, načeli in popolno predanostjo glasbilu!"