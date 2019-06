Festival Glasbe sveta se iz Nove Gorice v sosednjo Gorico letos seli prvič, v sodelovanju z Goriškim muzejem in italijanskim društvom Circolo Controtempo.

Eden izmed vrhuncev festivala bo prav gotovo nastop skupine Šukar z dvema slovenskima legendama – Magnificom in Zoranom Predinom. Foto: BoBo

Državne meje ne morejo razmejevati glasbe

"Letošnji festival je poseben tudi zaradi kandidature Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Zato smo želeli združiti Novo Gorico z Gorico in oblikovati enotni festival Glasbe sveta ter nekako slediti tej rdeči niti festivala, ki nekako skuša zaobjeti vse glasbe, vse tradicije, sloge in žanre ter jih pripeljati v naše mesto," je na predstavitvi letošnje izvedbe dejal predsednik društva KUD Morgan Tadej Stolič.

Enrico Rava Quartet ... @ Jazz Melomani 2014 [HD]

Poleg nocojšnjega koncerta Enrica Rave bo goriški Teater Verdi gostil še koncerta Makaya McCravna (4. julij) in Kamasija Washingtona (9. julij). Zadnji dan julija Glasbe sveta prehajajo v Novo Gorico, kjer bo nastopila glasbena skupina Šukar s pevcema Magnificom in Zoranom Predinom. Že dan pozneje bo na sporedu koncert glasbene skupine Compay, naslednice skupine Buena Vista Social Club, festival pa bo 6. avgusta sklenil koncert ruske zasedbe Tuva, ki preigrava mongolsko glasbo.

Compay Segundo Live - Chan Chan

Vse razvpitejša destinacija za ljubitelje glasb sveta

Festival Glasbe sveta, na katerem se prepletajo raznovrstne glasbe, vsako leto pritegne več obiskovalcev. V osmih letih se je tako na kromberškem gradu zvrstilo občinstvo iz Slovenije, sosednje Italije in številnih držav sveta – Hrvaške, Madžarske, Srbije, Avstrije in celo Brazilije. Glasbeni festival vpliva in zaznamuje širši kulturno-družbeni prostor.