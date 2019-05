Na struniku je dodana gravura, ki velja kot dokaz, da je violina resnično pripadala Leopoldu Mozartu. Foto: EPA

Hranijo jo v dunajskem Umetnostnozgodovinskem muzeju, na ogled pa bo do 23. junija.

Resnično poseben trenutek

Violina je od leta 2000 del zbirke starih glasbil Umetnostnozgodovinskega muzeja. Direktor Mozartove hiše Gerhard Vitek jo je predstavil v ponedeljek, dogodek pa označil kot "resnično poseben trenutek" za muzej.

Violinska šola

Direktor zbirke starih glasbil v Umetnostnozgodovinskem muzeju Rudolf Hopfner je Leopolda Mozarta (1719–1787) opisal kot "odličnega pedagoga in skrbnega očeta", sicer pa kot "večinoma podcenjevano glasbeno osebnost". Leopold je skrbel za glasbeno kariero Wolfganga Amadeusa Mozarta in njegove sestre Marie Anne, znane kot Nannerl. Poleg tega je bil kapelnik na dvoru salzburških nadškofov in učitelj violine. Tam je tudi izdal svojo znamenito Violinsko šolo, ki je še danes standardno delo za takratne izvajalske prakse.

Izjemno dragoceno violino muzej le redko posodi, še redkeje se nanjo igra. Glasbilo izvira iz avstrijsko-češkega prostora, njegov strunik in vijak sta iz slonovine. Pozneje je bila na struniku dodana gravura, ki velja kot dokaz, da je violina resnično pripadala Leopoldu Mozartu.

V Mozartovi hiši je še do 26. januarja 2020 na ogled razstava Mozart: Evropski popotnik.