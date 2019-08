V italijanskem mestu bo za konec festivala nastopil ansambel Il terzo suono na festivalu Veneto. Z nastopom ansambla Il terzo suono se festival danes tudi začenja, in sicer v cerkvi sv. Jurija.

Giuseppe Tartini je v času življenja izdal dve teoretski deli. Najpomembnejše je traktat o glasbi Trattato di musica secondo la vera scienza dell'armonia leta 1754, sledila pa mu je disertacija o načelih glasbene harmonije Dissertazione dei principi dell'armonia musicale, contenuta nel diatonico genere, objavljena leta 1767. Foto: BoBo

27. avgusta bo ansambel nastopil tudi z violončelistom Mariem Brunellom. Brunello je prvi in edini Italijan, ki je osvojil prvo nagrado na prestižnem mednarodnem tekmovanju Čajkovski v Moskvi. Sodeloval je s številnimi uglednimi dirigenti in nastopil z mnogimi svetovno znanimi zasedbami. Na Tartini festivalu se bo predstavil prvič.

Orkester Cenacolo Musicale Foto: Tartini festival

Opera, morda celo iz leta 1715

Orkester Cenacolo Musicale bo 25. avgusta predstavil opero Bacocco e Serpilla Giuseppeja Marie Orlandinija, za katero je libreto napisal Antonio Salvi. Opero so verjetno prvič izvedli v Benetkah med letoma 1718 in 1719, obstaja pa tudi izvod, ki na naslovnici navaja leto 1715 in Verono.

V Tartinijevi hiši se bo 29. avgusta predstavil pianist Pierre-Laurent Boucharlat, ki izvaja recitale, solistične nastope z orkestri ter nastope s komornimi zasedbami, med njimi je po besedah organizatorjev festivala omembe vredna zasedba Ensemble Promethee, ki jo je ustanovil leta 2005. Sodeluje s priznanimi glasbeniki in zasedbami.

Mario Brunello je prvi in edini Italijan, ki je osvojil prvo nagrado na prestižnem mednarodnem tekmovanju Čajkovski v Moskvi. Foto: Tartini festival

Benečani s skoraj 6000 koncerti v več kot 90 državah

I Solisti Veneti so že redni gostje Tartini festivala. Tokrat bodo nastopili 31. avgusta v Minoritskem samostanu v Piranu. Za seboj imajo že skoraj 6000 koncertov v več kot 90 državah, udeležbe na najpomembnejših mednarodnih festivalih, njihova diskografija pa šteje več kot 350 naslovov.

Italijanski barok bo predstavil Ansambel La Calandria, ki bo nastopil 3. septembra v Minoritskem samostanu v Piranu. Raznoliki glasbeniki omogočajo skupini La Calandria soočanje z izzivom izvajanja stare glasbe od srednjega veka do baroka na izključno starih instrumentih, bodisi originalih ali kopijah, da bi v popolnosti poustvarili zvok vsakega glasbenega repertoarja.

Glasbeniki, ki se osredotočajo na dela Mozarta

V Minoritskem samostanu v Piranu bosta 5. septembra nastopili violinistka Lana Trotovšek in japonska čembalistka Masumi Yamamot, dan zatem bo tam nastopil Ansambel Sergio Gaggia, 8. septembra pa bo mogoče prisluhniti zasedbi Salzburger Mozart Consort. Glasbeniki se osredotočajo na dela Wolfganga Amadeusa Mozarta in njegovih sodobnikov. Člani zasedbe imajo dolgo skupno tradicijo muziciranja v Mozarteum orkestru, Orkestru salzburške katedrale, Salzburškega festivala in koncertov Tedni Mozarta.

Dva večera bosta posvečena mladim glasbenikom. V sklopu koncertov Tartini junior bosta 2. septembra nastopili violinistka Anna wan der Merve in violončelistka Ema Grčman, 4. septembra pa bo nastopila Danaja Habjanič na kitari in teorbi. Oba koncerta bosta v atriju Pretorske palače v Kopru.