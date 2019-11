Policisti so bili pripravljeni, da bi ukrepali, če bi šlo kaj narobe, a je moški, ki je vzel violino, dejal le, da se je zmotil in se opravičil, poroča BBC.

Morris je dejal, da se občutek znova prisotne violine še ni usedel. "Počutim se rahlo pretreseno in podrto," je povedal za britanski medij. "Nisem veliko spal, odkar je izginila," je dodal, da si ob praznovanju vrnitve violine preprosto samo želi na pivo.

Snemal je z Davidom Bowiejem

51-letnika iz Sydenhama in njegovo igranje na violino je sicer mogoče slišati v filmih, kot so Gospodar prstanov in filmi o Jamesu Bondu. Snemal je tudi z Davidom Bowiejem in Steviem Wonderjem.

Violino, ki jo je leta 1709 izdelal mojster David Tecchler, je glasbenik 22. oktobra pozabil na vlaku iz Londona proti Orpingtonu, ko je Morris izstopil na postaji Penge East.

Britanska prometna policija (BTP) je pozneje objavila posnetek moškega, za katerega so verjeli, da je glasbilo odtujil, ko se je vlak približal postajališču Bromleyju South. Policija je za pomoč prosila na družbenih medijih.

Javil se je na Twitterju

Morris je že v četrtek dobil sporočilo na Twitterju, v katerem je pisalo: "Na sliki prepoznam osebo. Mislim, da bi znal biti nekdo, ki ga poznam – rad bi bil v pomoč. Vem, kako je pozabiti dragocenosti na vlaku."



V naslednjih 24 urah so z osebo, ki je poslala sporočilo, vzpostavili nadaljnji stik – na BBC-ju so zapisali, da je šlo najverjetneje prav za moškega, ki je violino vzel z vlaka. Poimenoval se je Gene, kar ni bilo njegovo pravo ime. Moški se je strinjal, da se bo v petek zvečer srečal z Morrisom na parkirišču Waitrose v bližini železniške postaje Beckenham.



V policijski operaciji, ki jo je koordiniral glasbenikov prijatelj in nekdanji policist Mike Pannett, so bili policisti razporejeni po vsem parkirišču, a v običajnih oblačilih.



Policijska ekipa je opazovala, kako se je "Gene", moški v poznih dvajsetih, približal Morrisu, mu najprej ponudil roko in nato izročil violino.



Ne bi se moglo končati srečneje

"Zelo mu je bilo žal. Rekel je, da mi jo je želel izročiti osebno," je o dogodku povedal Morris in dodal, da "se ne bi moglo končati na srečnejši način". Proti moškemu ne bodo sprožili nikakršnega postopka.



"To je bila nežna izmenjava z žrtvijo," je povzel Phil Briggs iz policijske ekipe.