V igri se zrcalijo številne značilnosti Stephensovega pisanja in pogleda na svet. Na prvem mestu je naklonjenost do mlade generacije in opisovanje sveta, ki je obupan, odtujen in žalosten.

Ustvarjalci protagonistko Rio opišejo kot "tipično postmilenijko", a je Ria obenem tudi lik, ki prinaša upanje. Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan

V drami Maria, ki jo je v slovenščino prevedla Tina Mahkota, Stephens občutljivo zaznava probleme in bivanjske stiske negotovega sodobnega sveta in skozi oči glavne junakinje, 18-letne nosečnice Marie, ki jo vsi imenujejo Ria, tudi poda svoj optimistični in humorni komentar nanje.

Stephens pravi, da je svet, v katerem živimo, krut in grd, on pa se zadnja leta ukvarja s tem, kako v ta kruti svet vnesti žarek optimizma. In zdi se mi, da mu je s to junakinjo to uspelo. dramaturginja Darja Dominkuš

Režiser Kica, tudi avtor izbora glasbe v uprizoritvi, se je s Stephensovim besedilom tokrat srečal drugič, saj je pred dvema letoma v mariborski Drami režiral njegovo igro Birdland oziroma Tisti občutek padanja. O igri Maria, postavljeni v provincialen pristaniški kraj predbrexitovske Velike Britanije, je Kica na četrtkovi novinarski konferenci dejal, da je zelo odprta, tako za uprizarjanje kot za interpretacijo.

Režiserja je navdušil lik Marie, ki je praktično ves čas na odru in gledalca tako prisili, da dogajanje spremlja skozi njeno perspektivo. Kica je razkril, da se v drami prepleta več tem, med njimi so turbokapitalizem, prepletanje življenja in smrti in propad institucije družine. Riina družina namreč razpade po tem, ko mati umre v prometni nesreči, brat izgine, oče postane odtujen, babica pa po smrti hčere otopi.

Osrednji lik zaznamujejo razpadla družina, odsotnost prijateljev in prave ljubezni, hkrati pa gre za junakinjo, ki ne pozna obupa - pokonci jo držijo sanje o nebu in morju oziroma sanje o prostosti in odhodu. Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan

"Vprašanje očetovstva" ni v ospredju

Kica je glavno vlogo v uprizoritvi z bogato igralsko zasedbo zaupal mladi članici ansambla Evi Jesenovec, ki Rio vidi kot "pravo junakinjo": kljub okoliščinam, v katerih živi, in mladostni nosečnosti, nikakor ni tragična. Kljub temu, da je upornica, se zna približati vsem okoli sebe, tudi v vlogi zaposlene v spletni klepetalnici, njen optimizem pa je neverjeten. Dodala je, da je Rio morda še najbolj strah poroda in vseh z njim povezanih neznank. Bolj kot ne vseeno pa ji je, kdo je oče njenega otroka. Obstaja več možnosti, pravi.

Tudi Stephens zase pravi, da je "agresiven optimist", vendar s svojim optimizmom problemov ne poenostavlja. Nasprotno, vidi jih v vsej kompleksnosti, in da bi jih prikazal, si pomaga s humorjem in tudi s kancem ironije, so še zapisali v Drami.

Mario zaznamuje odsotnost didaskalij, zato so morali v procesu postavljanja predstave natančno prisluhniti in iz njega razbrati jezikovne lege in pozicije nastopajočih. Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan

Po besedah dramaturginje in urednice gledališkega lista Darje Dominkuš je relativno kratka igra z briljantnimi dialogi grobo razdeljena na tri dele, v katerih je Stephens uporabil različne postopke: "Prvi del je običajna moderna dramska igra, Ria je predstavljena nekje v zadnjih treh mesecih nosečnosti, drugi del pa je nekaj popolnoma drugega, zahteva povsem drugačno percepcijo in za gledalca ne bo enostaven. Gre za preklop v drug medij, med neznane, nove osebe, v drugo vrsto dialoga." Tretji del pa se konča v bolnišnici in s slovesom Riine babice.

Mednarodno ustvarjalsko ekipo sestavljajo še scenografinja Karin Fritz, kostumografinja in prejemnica Prešernove nagrade Bjanka Adžić Ursulov, oblikovalec videa Sandi Skok, oblikovalec luči Aleš Vrhovec in lektorica Tatjana Stanič.

Drama Maria je nastala po naročilu hamburškega gledališča Thalia, kjer so jo v nemščini krstno uprizorili februarja lani. Ponovitve bodo na sporedu od 23. januarja dalje.