Ana Plamenita Foto: Gledališče Ane Monro

Med 17.00 in 21.00 bo park postal razsvetljeni prostor druženja, ki ga bodo popestrile umetniške intervencije udeležencev mladinske izmenjave Tabor Ane Plamenite. Podoba letošnjega festivala je prav delo udeležencev tabora, ki so navdih našli v tematiki Ogenj v meni. Pri tem so jim pomagali tudi učenci ljubljanske Osnovne šole Savsko naselje, s katero sodelujejo v okviru projekta Kultura po meri.

Tabor Ane Plamenite je projekt mednarodne mladinske izmenjave umetniških in mladinskih organizacij iz Slovenije, Italije, Avstrije in Belgije. Prek uličnega gledališča in umetniške inštalacije v javnem prostoru mlade z različnimi sposobnostmi, potrebami in interesi spodbujajo k ustvarjalnemu druženju v javnem prostoru.

Svojo ustvarjalnost je na praktičnih delavnicah razvijalo 16 udeležencev, starih od 18 do 28 let. Učili so se graditi ognjene inštalacije, delati z ognjem, pripovedovati zgodbe skozi ognjene pokrajine ter razvijati umetniški značaj in prek njega vzpostaviti stik z občinstvom. Pridobljeno znanje lahko udeleženci uporabijo pri razvoju lastnih umetniških projektov ali pri iskanju zaposlitve na področju umetniškega ustvarjanja.

Proti koncu leta bo od Ane Plamenite štafeto prevzela Ana Mraz. Foto: BoBo

Jesenski izvedbi festivala, ki ga ob vsakem letnem času v obdobju prirejeni različici prireja Gledališče Ane Monro, bo sledila zimska Ana Mraz. Ta bo tudi letos z umetniškim programom svetovnega uličnega gledališča med božičem in novim letom na ljubljanski Špici popestrila praznično vzdušje v prestolnici.

Festival Ana Mraz v okviru drugih dogodkov in pod drugim imenom sicer že nekaj let gostuje tudi v drugih slovenskih mestih kot Ana Mrzla v Mariboru in Ana Snežna v Radovljici. Sicer pa pripravlja gledališče Ane Monro tudi mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica, ki dogajanje na ulicah več slovenskih mest obogati v poletnih mesecih.