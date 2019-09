Denar za prenovo, ki je potekala od začetka junija do sredine tega meseca, so prispevali celjska občina, gledališče samo in gospodarsko ministrstvo.

V veliki dvorani so zamenjali parket, nekoliko dvignili naklon, postavili nove sedeže in vrste bolj razmaknili. Foto: Mediaspeed/Borut Cvetko

Kot je pred odprtjem na novinarski konferenci povedala upravnica gledališča Tina Kosi, sta se s celjskim županom Bojanom Šrotom strinjala, da je bila prenova gledališča potrebna. Izrazila je zadovoljstvo, da jim je celjska občina prisluhnila, napovedala pa je še prenovo odra z odrsko tehnologijo, medetaže malega odra in zunanje fasade.

Foto: Mediaspeed/Borut Cvetko

Obiskovalci bodo sedeli udobneje

V veliki dvorani so zamenjali parket, nekoliko dvignili naklon, postavili nove sedeže in vrste bolj razmaknili. Gledalcem bo tako udobneje sedeti, boljša je tudi vizura na oder. Zamenjane so strojne in elektroinštalacije. Velika pridobitev za obiskovalce je tudi nova garderoba in klimat, kar jim bo omogočilo še udobnejše spremljanje predstav. Tla so na novo prebrušena in obdelana, v celoti je prenovljena tudi gledališka blagajna.

Gledališče na tem mestu že skoraj 200 let

Tina Kosi je spomnila, da ima stavba celjskega gledališča edinstveno zgodovino, saj je to gledališče edino gledališče v Sloveniji, ki ima del stavbe še iz srednjeveškega obdobja. Prvo mestno gledališče je v stavbi začelo delovati leta 1824. Konec 19. stoletja so v celoti odstranili mestno obzidje, razen stolpa, in zgradili stavbo, kot jo poznamo še danes.

Naslednjo večjo prenovo so začeli leta 1942. Po drugi svetovni vojni se je nova oblast odločila za dokončanje gledališke hiše. Vhod gledališča so premaknili na zahodno stran stavbe, kjer je še danes, stavbo so tudi dozidali. V celoti je bila odstranjena neorenesančna fasadna členitev. Levo od gledališkega vhoda so uredili pisarne, desno pa zaodrje s prostori za kulise. Prenova je bila končana v sezoni 1952/53.

Foto: Mediaspeed/Borut Cvetko

V zadnjih letih postopne posodobitve

Profesionalno gledališče je bilo ustanovljeno decembra leta 1950, ko je Mestni ljudski odbor Celje izdal odločbo o ustanovitvi mestnega gledališča. Do naslednje večje prenove je minilo več kot 50 let, ko so s pomočjo celjske občine leta 2008 zamenjali streho, nato pa so v naslednjih letih prenovili še prostore za tehniko, frizernico, del pisarn, sanitarije in okna. Največja pridobitev je bil novi mali oder leta 2015, ki je v prostorih nekdanje celjske knjižnice.