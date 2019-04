V sklopu dneva se po svetu zvrstijo številni dogodki. Na fotografiji je prizor s festivala Ramnavmi, s katerim v Indiji zaznamujejo rojstvo boga Rame. Foto: EPA

Mednarodno poslanico ob letošnjem dnevu podpisuje egiptovska plesalka, koreografinja in plesna pedagoginja Karima Mansur, ki meni, da je ples "prostor, ki človeku omogoča, da se poveže s svojo resnico".

Ples je po zapisu Karime Mansur tudi zdravilec in "kraj, kjer se srečuje človeštvo". Spomnila je, da je ples, ki izhaja iz giba, že od začetkov človeštva mogočen način izražanja in praznovanja: "Gib je naš skupni jezik. Gib je univerzalna govorica, ki pripada vsem." Po njenih besedah šele, ko "prisluhnemo bitju svojega srca, lahko zaplešemo ples življenja".

Lahko ples odpravi nacionalizme?

Karima Mansur meni, da v današnjem času, ko smo se znašli na najnižji točki naše sposobnosti povezovanja, ostaja ples eden najbolj iskanih mehanizmov, s pomočjo katerega bomo lahko znova vzpostavili izgubljeno vez. Ob koncu zapisa je avtorica pozivala ljudi, naj presežejo meje, krize identitete, nacionalizem in okvire: "Osvobodimo se vseh omejitev in najdimo gibanje in zagon v univerzalni govorici plesa. Vabim vas, da zaplešete na svoj srčni utrip, na notranjo resnico, saj se prav iz notranjih gibov, ki vodijo k notranjemu preobratu, zgodijo prave spremembe."

Letošnji dan plesa so že počastili v Guadalajari v Mehiki, kjer se je na stotine ljudi udeležilo parade Baile Usted (Plešite). Foto: EPA

Ste se danes že zasukali?

Slovensko poslanico ob dnevu plesa pa je prispeval solist Baleta SNG-ja Opera in balet Ljubljana Petar Đorčevski, ki je zapisal: "Ples ni le del kulture in umetnosti, ples je način življenja, saj ga vsakdo nosi v sebi. Kolikokrat nevede izražamo s plesom svoja čustva! Zato ples ni recept za srečo, zdravje in uspeh le plesalcev, pač pa vseh ljudi. Prav zato želim vsem, da plešete obilno, srečno in iskreno sleherni dan svojega življenja!"

Dan, ko se je rodil utemeljitelj sodobnega baleta Jean-Georges Noverre (1727–1810), 29. april, je plesu posvečen od leta 1982. Namenjen je praznovanju vseh, ki prepoznavajo vrednost in pomen plesne umetnosti, hkrati pa je namenjen ozaveščanju vlad, politikov in institucij, ki se pomena plesa za posameznika in družbo ne zavedajo dovolj.