Na slovesnosti, ki se bo na Loškem odru v Škofji Loki začela danes ob 18. uri, bodo podelili tudi nagrado za stvaritev študenta dramske igre – prislužila sta si jo Lara Wolf Završnik in Gal Oblak.

Nina Ivanišin kot Agata Schwarzkobler v Visoški kroniki. Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan

Članici umetniškega ansambla Drame SNG Maribor Ani Urbanc dodeljujejo Severjevo nagrado za pet vlog, ki jih je v zadnjih dveh letih oblikovala v matičnem gledališču. Gre za vloge Veronique Houille v konverzacijski komediji Bog masakra, Antigone v Ojdipu v Kolonu, Karoline v igri Kazimir in Karolina, Blanke v odrski priredbi filma Popolni tujci ter Elizabeth Proctor v Lovu na čarovnice.

Ana Urbanc igra v predstavi Kazimir in Karolina Karolino. Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor

Zanesljiva interpretka z močno odrsko prezenco

"Ana Urbanc se je v vseh navedenih vlogah, kljub njihovi žanrski in slogovni raznolikosti, izkazala kot zanesljiva interpretka z močno odrsko prezenco. Njene kreacije so izčiščene, tudi zapletene psihološke nagibe in stanja zna podati enostavno, naravno, lahkotno. Z minimalistično, a naglašeno igro, dodelano dikcijo in izostrenim občutkom za ritem ter s širokim interpretativnim razponom vedno znova dokazuje, da sodi v sam vrh slovenskega igralstva," je v obrazložitvi zapisala žirija.

V Bogu masakra. Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor

Igralka nenavadne senzibilnosti in izjemne izraznosti

Nina Ivanišin je nagrajena za štiri vloge, ki jih je ustvarila v ljubljanski Drami, in eno v Anton Podbevšek Teatru. To so vloge Lojzke v Hlapcih, Agate Schwarzkobler v odrski postavitvi romana Visoška kronika, Nežke v komediji Ta veseli dan ali Matiček se ženi ter vloga Ž v sodobni drami Pljuča. V dramatizaciji romana Demian pa je "skupaj s soigralcem spontano, brez podčrtavanja, z nekakšno naravnostjo, odigrala zahtevne naloge menjavanja vlog, likov in spola".

V obrazložitvi beremo, da je Nina Ivanišin igralka nenavadne senzibilnosti in izjemne izraznosti. "V zadnjih dveh letih je ustvarila niz vlog, s katerimi je presegla svoje dosedanje kvalitete in izpričala silovit razcvet ustvarjalne moči zrele igralske umetnice," še piše žirija.

V vlogi Nežke v predstavi Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan

Igralec, ki prinese uvid v stanje človeške duše

Anže Zupanc iz KUD-a Franc Kotar Trzin prejme nagrado za igralsko stvaritev v slovenskem ljubiteljskem gledališču za vlogo v uprizoritvi Blaznost igre. "Z natančnostjo in izbrušeno dikcijo ter neverjetnim občutkom za telesnost ter z občutkom za mimikrijo in detajl, z ritmično natančnimi preskoki ter z odrsko karizmo preprosto navduši," je zapisala žirija in poudarila, da na odru pokaže presenetljiv diapazon in uvid v stanje človeške duše.

Lara Wolf Završnik in Gal Oblak sta si študentsko Severjevo nagrado prislužila za vlogi Norca in Kralja Leara v istoimenski Shakespearovi drami. Žirija je zapisala, da je Wolf Završnikova znala poosebiti enigmatičnost Norca. Z gibom in mimiko ter lahkotnostjo podajanja besedila je ustvarila vtis suverene virtuoznosti.

Oblak pa se zahtevne in kompleksne vloge Kralja Leara loteva scela. V svoji interpretaciji je prepričljiv, psihološko utemeljen in izrazno zelo močan.

Nagrade, ki nosijo ime po legendarnem gledališkem in filmskem igralcu, letos podeljujejo 49. Igralce, ki so najbolj izstopali v lanski in predlanski gledališki sezoni, je letos izbirala žirija v sestavi igralka Silva Čušin (predsednica), igralka Nataša Barbara Gračner, dramaturginja Diana Koloini in Tea Rogelj ter igralec in režiser Jaša Jamnik.

Nagrade Sklad Staneta Severja in škofjeloška izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti tradicionalno podeljujeta v Škofji Loki, kjer je Sever premierno uprizoril svoje zadnje gledališko delo pred smrtjo 18. decembra 1970 v Ribnici.