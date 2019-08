Festival bo grad Snežnik zasedel 31. avgusta. Foto: BoBo

Koncerti in predstave se bodo predstavili v intimni akustični obliki, ki bo ob prisotnosti gostiteljev – vaščanov, pridobila značaj edinstvenosti. Vas bo spremenjena v območje totalnega gledališča, saj se bodo na tržnici predstavljala lokalna društva, na ulicah bodo razstave in vizualne instalacije, domačini bodo pripravljali hrano.

"Poudarek je na etnoglasbi, preostalo so lutkovne predstave in poulično gledališče. Program je namenjen umetniškim sladokuscem, ki so pripravljeni priti v te odročne kraje in doživeti nekaj posebnega," je v izjavi za medije v Ljubljani povedal umetniški in idejni vodja Matija Solce in dodal, da si želijo ne premajhnega in hkrati ne prevelikega obiska, saj so vasice omejene zaradi ozkih cest in parkirišč.

Poudarek je na etnoglasbi, preostalo so lutkovne predstave in poulično gledališče. Program je namenjen umetniškim sladokuscem, ki so pripravljeni priti v te odročne kraje in doživeti nekaj posebnega. Matija Solce, idejni vodja

Festival se bo dogajal v štirih istrskih vaseh v mestni občini Koper in v Kopru, konec pa bo s simbolično procesijo umetnikov na gradu Snežnik. "Želimo si, da bi ljudje prišli v Istro in prespali dva, tri dni ali pet, šest dni. Upamo pa, da bo največ obiskovalcev prišlo z džumbus busom, ki bo vozil iz Kopra in na katerem bo tudi živa glasba," je pojasnil Solce.

Med nastopajočimi lahko po njegovih besedah izpostavimo Američana Olda Salta in prejemnico nagrade CNN-a Hannah James v duetu s Tobyjem Kuhnom, ki bodo predstavili nove zgoščenke. Nastopila bo tudi Avstralka Theaker von Ziarno, veliko izvajalcev iz Južne Amerike in tudi Japonec Genjiro Hoshiya.

"Umetniki pridejo igrat za umetnike in ne toliko za gledalce, kar je posebnost tega festivala. Gre bolj za druženje," je dejal umetniški in idejni vodja festivala Matija Solce. Nastopajoči se udeležijo festivala predvsem iz želje po povezovanju in druženju, v zameno za nastop pa dobijo le spanje in hrano.

V zadnjem tednu avgusta bo potekalo 150 dogodkov, so še pojasnili organizatorji. Festival podpirajo ministrstvo za kulturo, občina Koper in občina Loška dolina.