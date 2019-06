"Dramsko besedilo Izkoristi in zavrzi me je zgodba o petih mladih odraslih, ki raziskuje, kako zelo nevarna je lahko igra intime – sploh če si neizkušen, ranljiv in zmeden glede svojih osebnih načel," so zapisali v MGL-ju. Foto: Peter Giodani/MGL

Drama, ki bo krstno uprizoritev doživela na Mali sceni Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL), je delo Ize Strehar. Za dramaturgijo je poskrbela Ira Ratej, režijo pa je prevzel igralec Gregor Gruden.

Dramsko besedilo je nastalo kot del programa rezidenčno avtorstvo MGL-ja, v katerem mladi slovenski dramatiki pišejo besedila v dialogu z režiserjem, dramaturgom in drugimi člani ustvarjalne ekipe bodoče uprizoritve.

Zgodba petih mladih odraslih (Lena Hribar, Anuša Kodelja, Filip Samobor, Matic Lukšič in Tines Špik) raziskuje, kako zelo nevarna je lahko igra intime. Foto: Peter Giodani/MGL

Turisti v intimnih življenjih drugih

"Obstaja več ljudi, ki bi jih najlažje opisali z besedo "turisti". Ampak to niso ljudje, ki radi raziskujejo in spoznavajo tuje kraje ter se nato vrnejo domov. Gre za ljudi, ki se igrajo turizem po intimnih življenjih drugih: so prijazni, kažejo zanimanje, hlinijo navezanost ter iz ljudi izvlečejo najgloblje želje in skrivnosti," so o predstavi zapisali v gledališču.

Kot meni dramaturginja, sicer obstaja skušnjava, da bi besedilo označili kot nekakšen portret mlade generacije, vendar po njenem prepričanju ne gre za to. To, o čemer Iza Strehar piše, je namreč duh časa, v katerem ti mladi dozorevajo v odrasle, "ki jim ta svet nekaj ponuja, večinoma pa je pri teh ponudbah bolj skop".

Gregor Gruden je bil gost Poletne scene, kjer je nekaj besed namenil tudi predstavi Izkoristi in zavrzi me.

Mimo moraliziranja, obsojanja, smešenja in tipiziranja

Ira Ratej omenja še, da Iza Strehar v besedilu ne moralizira, svojih junakov ne obsoja, jih ne smeši in jih ne tipizira, ob vsem tem pa ima tudi stališče, kar je po njenih besedah izjemno redko v današnji dramski literaturi. Njen pogled na te mlade in na duh časa, v katerem odraščajo, "je blagohotno naklonjen, z ravno pravšnjo humorno distanco". Po Grudnovih besedah pa besedilo zaznamujejo kratki prizori, ki se zelo hitro menjavajo in kjer je veliko časovnih preskokov.

V predstavi Izkoristi in zavrzi me nastopajo Lena Hribar k. g., Anuša Kodelja k. g., Filip Samobor, Matic Lukšič in Tines Špik k. g. Koreograf je Sebastjan Starič, za likovno podobo uprizoritve pa so poskrbeli scenograf Damir Leventić, kostumograf Andrej Vrhovnik, oblikovalka maske Mirela Brkić in oblikovalec svetlobe Boštjan Kos.

Glasbo podpisuje skupina Kamerad Krivatoff, katere član je tudi Gruden. Pesmi sicer gledalci v predstavi ne slišijo, tako kot ne vidijo same nesreče, predstava pa zaradi naštetega na nek način deluje kot glasbeni videospot.

S to uprizoritvijo v MGL-ju zaključujejo repertoarno posebnost programa Male scene dramski igralci režirajo, njena premiera bo drevi ob 20. uri.