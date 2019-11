Dramatik Julien Nitzberg je napisal dramo z zgovornim naslovom For the Love of a Glove: An Unauthorised Musical Fable About the Life of Michael Jackson, As Told By His Glove (Ljuba rokavica: Neavtroizirana glasbena povest o življenju Michaela Jacksona, kot jo pove njegova rokavica). Svoje delo opiše kot "svež, revizionističen pogled na čudne sile, ki so oblikovale Jacksona in škandale, ki so ga preganjali". Losangeleška premiera muzikala je napovedana že za januar

Michael Jackson na stadionu Dodger v Los Angelesu, davnega leta 1984. Foto: AP

Nitzberg je za tabloid Page Six povedal, da mu je najprej ena od velikih televizijskih mrež naročila pisanje filmskega scenarija o Jacksonu, a so se nato razšli, ker se niso mogli zediniti, na kakšen način naj bi scenarij načenjal vprašanje obtožb spolnega nadlegovanja, ki so Jacksona spremljale velik del njegove kariere.

Dramatikov predlog je bil po njegovih besedah sledeč: "Kaj pa, če rečemo takole? Vse, česar je bil obdolžen Michael Jackson, je v resnici zagrešila njegova rokavica, ki je pravzaprav vesoljec, ki se hrani s krvjo mladih devičnikov. Smejali so se in odgovorili: Bi lahko raje povedal normalno različico?'".

Nitzberg je nato (precej razumni?) predlog zavrnil in sklenil, da bo svojo idejo vendarle prelil na papir, a raje z namenom odrske postavitve. S produkcijskim podjetjem Johnnyja Deppa Infinitum Nihil je sicer sodeloval že od prej - zanje dela tudi biografski film o glasbeni muhi enodnevnici Tiny Timu.

Kadar dežuje, lije

Odbiti muzikal pa niti ni edini biografski projekt o Michaelu Jacksonu trenutno v (pred)produkciji. Producent Graham King - ki je imel prste tudi pri orjaški uspešnici Bohemian Rhapsody - je odkupil avtorske pravice za ekranizacijo Michaelove zgodbe. Ta film naj bi na bolj konvencionalen način dokumentiral zvezdnikovo življenje od rojstva do smrti.