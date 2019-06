SNG Maribor letos zaznamuje svojo 100-letnico. Foto: Festival Borštnikovo srečanje

V tekmovalni program so uvrščene še V imenu matere in Ali: Strah ti poje dušo (SNG Drama Ljubljana), Macbeth (SNG Nova Gorica), Ob zori (Prešernovo gledališče Kranj), Reka, reka/Syntapiens::Iz (Zavod Delak) in Ljudomrznik (SLG Celje).

umetniški direktor festivala Aleš Novak. Foto: BoBo

Za nagrade se bo torej potegovalo 12 uprizoritev iz trenutno zaključujoče se gledališke sezone. Na 54. Festivalu Borštnikovo srečanje (FBS) bo skupno na ogled 40 gledaliških uprizoritev. Gre za enega največjih festivalskih obsegov doslej, je na današnji predstavitvi programa v SNG-ju Maribor napovedal umetniški direktor festivala Aleš Novak.

"Mednarodno zasnovano in vključujoče Borštnikovo srečanje po desetletjih, v katerih je doživljalo tudi nemirna obdobja, ostaja osrednji slovenski gledališki festival tekmovalnega značaja ter platforma, ki se vse bolj razvija v smeri mednarodnega uveljavljanja slovenskega gledališča, usposabljanja, razvoja občinstev in povezovanja," je še dejal Novak.

Letošnji selektor tekmovalnega programa dramatik, režiser in gledališki pedagog Matjaž Zupančič, ne dvomi, da je slovensko gledališče po nadarjenosti, ustvarjalnem mišljenju, včasih pa tudi po uprizoritvenih standardih visoko znotraj sodobne evropske gledališke produkcije. V tekmovalni program je izbral največje možno število uprizoritev.

"Moja selektorska agenda temelji na treh osnovnih in med seboj povezanih kategorijah. Imenujem jih igra, mišljenje in uprizarjanje. Tako v tekmovalni plan letošnjega festivala izbiram teater, ki svoj ustvarjalni napor povezuje z gledališko igro. Ta moja odločitev ni brez zveze z osebnostjo, po kateri nosita ime festival in prestižno priznanje. Gledališka igra se spreminja, razvija in je danes seveda drugačna, kot je bila nekoč. Tudi gledališki festivali so različni - težko pa si predstavljam Borštnikovo srečanje, ki bi izgubilo interes za igro, igralca in vrhunske dosežke v sodobni igralski umetnosti," je pojasnil Zupančič.

Dodal je, da verjame, da bo tudi letošnje Borštnikovo srečanje vznemirljiv in polnokrven gledališki festival, ki bo med drugim izpričal, da so sodobni gledališki ustvarjalci v dobri kondiciji. "Včasih tudi vrhunski. Menim, da je ob vseh aktualnih težavah in problemih, v katerih se ne nahajajo samo gledališča, ampak sodobna kultura in umetnost nasploh, to treba poudariti. Seveda ta poudarek ne izključuje kritične samorefleksije, ki mora problematizirati preživete vzorce kulturnopolitičnih samoumevnosti. Ampak če kje, je reforma potrebna v tem, da se prekine, ustavi, predvsem pa poenostavi pretirana birokratizacija, ki vedno bolj duši agilnost in umetniško ambicioznost slovenskih gledališč."

Selektor letošnjega tekmovalnega programa Matjaž Zupančič. Foto: Prešernovo gledališče Kranj

SNG Maribor, pod okriljem katerega poteka Borštnikovo srečanje, letos zaznamuje svojo stoletnico, zato bo letošnji festival po besedah direktorja Danila Roškerja nekoliko slovesnejši. Vesel je, da sta tako mariborska občina kot ministrstvo za kulturo letos za festival primaknila nekaj več denarja, je še dodal direktor SNG-ja.

Direktor festivala Novak zagotavlja, da nova festivalska edicija prinaša zelo kakovosten in obsežen program, ki se podobno kot lani pričenja z aktivnostmi za razvoj občinstev, usposabljanjem in študentskim programom. Sledijo predstave v tekmovalnem in spremljevalnem programu, strokovni program in dodatne festivalske vsebine.

"Skladno s svojim poslanstvom festival v letošnji izvedbi poudarja kompleksnost in širino gledališke ustvarjalnosti, ponuja širok razpon estetik in različnih pristopov, s tem pa želi spodbujati raznolikost in povezanost našega gledališkega prostora in izraza," je povedal umetniški direktor, ki je ta položaj zasedel na začetku lanskega leta.

Med drugim pripravljajo mednarodni simpozij o gledališki kritiki, nadaljevali bodo tudi z lani ponovno uvedenim Dnevom gledaliških ustvarjalcev, ko bo priložnost za javni posvet o položaju igralcev in ukrepih za izboljšanje pogojev dela gledaliških ustvarjalcev.

Festival Borštnikovo srečanje bo letos potekal med 14. in 27. oktobrom.