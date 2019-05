Dunajska državna opera oziroma hiša na Ringu, kot ji pravijo Dunajčani, je svoja vrata odprla 25. maja 1869.

Dunajska državna opera ljubiteljem baleta in opere že nekaj let omogoča, da si na prostem na velikem zaslonu brezplačno ogledajo nekatere njihove predstave. Foto: EPA

Ob Ringstrasse so nanizane najpomembnejše stavbe na Dunaju, kot so Dunajska državna opera, Hofburg, Umetnostnozgodovinski in Prirodoslovni muzej, parlament, mestna hiša, univerza, Burgtheater, cerkev Votivkirche, borza ter številne razkošne palače, številni parki in vrtovi. Foto: EPA

Obletnico na Dunaju zaznamujejo z dogodki na različnih prizoriščih po mestu, med drugim s predstavami, koncerti, razstavami, publikacijami, televizijskimi in radijskimi prenosi, simpoziji in dokumentarnim filmom.

Osrednje praznovanje so začeli s sobotno rojstnodnevno matinejo, ki so jo posvetili dolgoletni zgodovini institucije in njenim umetnicam ter umetnikom. Člani orkestra Dunajske državne opere, scenskega orkestra, zbora Dunajske državne opere, solistke in solisti ter učenci Operne šole Dunajske državne opere so interpretirali dela Mozarta, Verdija in Straussa.

Zvečer bo sledila nova uprizoritev opere Richarda Straussa Žena brez sence, ki jo je Strauss, takrat v vlogi direktorja operne hiše, ustvaril z libretistom in pesnikom Hugom von Hofmannsthalom. Premiero je opera doživela pred stotimi leti, 10. oktobra 1919, prav v tej operni hiši. Delo velja za izjemno zahtevno celo za velike operne hiše, saj zahteva izrazite soliste tako za glavne kot tudi stranske vloge, veliki orkester ter podrobno izdelano sceno.

Dunajska državna opera v središču avstrijske prestolnice je najbolj priljubljena kulturna ustanova v Avstriji; vsako leto naštejejo več kot pol milijona obiskovalcev. Velja tudi za eno najdejavnejših opernih hiš na svetu. Vsako sezono ima na repertoarju od 50 do 60 opernih del ter deset baletnih produkcij z več kot 350 predstavami. Foto: EPA

Na brezplačno slavje vabljeni vsi

V nedeljo bo na sporedu matineja na trgu pred opero. Pevci ansambla, mednarodni gostje in orkester ter zbor Dunajske državne opere bodo izvedli odlomke iz oper Richarda Wagnerja, Ludwiga van Beethovna, Giuseppeja Verdija, Wolfganga A. Mozarta, Richarda Straussa in drugih skladateljev. Koncert je brezplačen, ORF III in Arte pa bosta omogočila prenos v živo.

Operno hišo na Dunaju so zgradili po načrtih dunajskih arhitektov Augusta Sicarda von Sicardsburga in Eduarda van der Nülla v neorenesančnem slogu. Gradnja impozantne stavbe na dunajski Ringstrasse je trajala osem let, stavba pa je že med gradnjo s svojim slogom izzvala številna negodovanja in kritike. Slovesnost ob odprtju je bila 25. maja 1869 z opero Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta, udeležila sta se je tudi cesar Franc Jožef in cesarica Elizabeta.

Med vojno je bila med bombardiranjem močno poškodovana, po vojni so jo obnovili in znova odprli leta 1955. Ob jubileju so hiši vrnili nekdanji sijaj, restavriranje je stalo 1,1 milijona evrov.