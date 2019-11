Gre za "pustolovsko strašljivko", ki popelje otroke v svet domišljije, hkrati pa jih sooči tudi s povsem resničnimi izzivi. Režiral jo je Miha Golob.

Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor

Knjižna serija Mica pri babici pripoveduje o deklici Mici, ki preživlja konce tedna pri babici na Radvanjski ulici. Tam se v družbi prijatelja Ludvika podaja v različne bolj ali manj izmišljene pustolovščine. V gledališki priredbi epizode Pirati iz dežele Merikaka bosta prijatelja odplula na razburkano morje, kjer srečata Kapitana Cvenka.

"Ni naključje, da je predstava malo grozljiva, strašljiva in v tem smislu mogoče nenavadna. Svet otroka je danes, tudi skozi umetnost, vedno bolj prežet z nekimi prijaznimi, lepimi, enoplastnimi zgodbami, a v resnici je svet otrok mnogo bolj raznolik, večplasten," pravi režiser, ki je za mariborsko Dramo režiral že predstavo Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo.

Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor

Kot pravi, se otroci soočijo tudi z neprijetnimi stvarmi, saj se bodo le tako naučili spoprijemati z njimi. "Otroke želimo zaščititi pred strahom, grozljivimi stvarmi, a svet otroka ni tako enostaven. Otrok se sprašuje tudi o stvareh, ki danes veljajo za tabuje. Otrok živi s temi pošastmi. Pošast biva pri njem v sobi pod posteljo," je dejal.

Moti ga termin pravljica za lahko noč, saj meni, da se s tem podcenjuje otroke. "Pravljice niso za lahko noč. Pravljice so za to, da ne moremo spati, ker moramo razmišljati o tem, kaj se je zgodilo v pravljici, kaj je prav in kaj narobe, kdo je dober in kdo slab," je dejal.

Uprizoritev je podprla Predinovo premiso, da se prostrana otroška domišljija razbohoti šele takrat, ko ji je omogočen varen polet. "Predin sam pravi, da domišljija potrebuje nek varen prostor. Ta varen prostor se odlično zrcali v tem, da Mica pride k babici. Pri babici je dovoljeno vse, kar je doma prepovedano, tu ni nobenih ovir in v takšnem prostoru nastanejo super zgodbe," je povedala dramaturginja Maja Borin.

"Otroku mora biti dolgčas, da se mu vklopi domišljija," je dodal igralec Nejc Ropret, ki ima vlogo Ludvika. V vlogi Mice je Mirjana Šajinović, Kapitan Cvenk je novi član igralskega ansambla Drame SNG Maribor Blaž Dolenc. Njegova vloga je fizično najbolj naporna, veliko je v umetnosti giba. "Skozi gib lahko naslikam tisoč in eno stvar," pravi.

Predstava se giblje med tem, kaj je res in kaj si Mica in Ludvik samo zamišljata. "Otrok mora znati razlikovati med iluzijo in stvarnostjo. Risanka Tom in Jerry ni problematična sama po sebi. Problematično je, če otrok ne ve, da je to risanka. Če to ve, bo dobro vedel, da ni dobro udariti prijatelja z likalnikom po glavi," še razmišlja Golob, ki je tudi avtor priredbe besedila.

Predstava spodbuja interakcijo z občinstvom, saj lahko otroci tudi nastopajo. Nastaja torej skupaj z otroki," pravi Irena Varga, ki igra Radovedno sosedo in tako predstavlja nekakšne "platnice predstave". "V uprizoritvi je tako kot v treh delih Mice pri babici postavljena na začetek in konec, kar pomeni, da najboljši del dogodivščine običajno zamudi. A tudi drobtinice so dovolj, da polnijo njeno domišljijo," pove Maja Borin.

Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor

Kostume je izdelala Dajana Ljubičič, glasbo podpisuje Vasko Atanasovski. Predstava spada v okvir obeleževanja stoletnice SNG Maribor. Ena od idej ob snovanju jubilejnega programa je bila namreč povezava mariborske Drame z Mariborom in njegovimi pisci, kakršen je tudi Andrej Predin, ki se je rodil in šolal v Mariboru.

V tej sezoni napovedujejo še dramo po motivih romana Toneta Partljiča Mostovi in bogovi v režiji Nejca Gazvode in komedijo Pošta Roka Vilčnika v režiji Juša A. Zidarja. V naslednji sezoni pa bodo uprizorili predstavo po romanu Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor.