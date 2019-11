Že tretje leto zapored je tekmovalne predstave festivala ljubiteljskih gledališč izbral dramski igralec in gledališki režiser Iztok Valič. Ob ogledu vseh 27 predstav odraslih skupin in petih v kategoriji mladinskih predstav opaža, da se ljubiteljskemu gledališču ni bati za naslednike, saj mladi s svojo igro in izborom tematik predstavljajo možnost razvoja vseh ljubiteljskih gledališč.

Na Jesenicah se začenjajo 32. Čufarjevi dnevi

V treh letih selektorstva je viden razvoj ljubiteljskega gledališča, pravi. Opazil je spremembe v zborni govorici in primernejši uporabi dialekta, pri izbiri tematike pa se je razvila samozavest, da ljubiteljska gledališča iščejo samostojno pot in se odločajo tudi za besedila, ki ne služijo zgolj smehu gledalcev.

Valič je prepričan, da se kakovost letošnjega festivala kaže v tem, da poudarja različnost in drugačnost. Vsaka izmed letošnjih predstav namreč prinaša drugačno gledališče – drugačno vizijo, podobe, raziskovanje in iskanje gledaliških skupin.

Direktorica Gledališča Toneta Čufarja Jesenice Branka Smole pravi, da Čufarjev festival tokrat spoznava različne poti, po katerih so krenila današnja ljubiteljska gledališča, da bi gledalcem sporočila resnico – s smehom, nasmehom, solzami, glasbo, besedo ali gibom. Iščejo jih v komediji, satiri, grozljivki, kabaretu, muzikalu in šovu.

V sedmih dneh se bo zvrstilo 11 predstav, od teh se jih bo šest potegovalo za Čufarjeve plakete, štiri predstave mladinskih gledaliških skupin pa se bodo borile za nagrado Nova gaz. Festival bo sklenila premiera domače gledališke skupine Vozi, Miško!. Smrtno resna komedija je narejena po scenariju za film Ko to tamo peva Dušana Kovačevića v priredbi in režiji Gregorja Čušina.

Pred drevišnjim začetkom festivala, ki vsako leto poteka ob obletnici rojstva pesnika, dramatika in pisatelja Toneta Čufarja (1905-1942), bodo pred Čufarjev spomenik na Jesenicah položili cvetje. Sledila bo prva tekmovalna predstava, in sicer romantična komedija Za zmeraj s songi Gregorja Čušina in Nataše V. Trseglav v režiji Gabra K. Trseglava in izvedbi domačega gledališča.