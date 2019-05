Ravnatelj Drame Igor Samobor želi, da bi z izbranimi besedili usmerili pozornost na praesenco našega bivanja – "na empatijo in ljubezen, ki ju občutimo kot največji manko". Foto: Katja Kodba/SNG Drama

Jernej Lorenci pa bo na oder postavil eksperimentalni projekt Pogovore o ljubezni. To bo tudi rdeča nit sezone – ljubezen namreč, saj je po besedah ravnatelja Drame Igorja Samoborja ta osnovno pozitivno gibalo, ki se lahko zoperstavi današnjemu svetu, prepredenemu s sovraštvom, žicami in mejami. "To pa ne pomeni, da bomo govorili zgolj o ljubezni. Govorili bomo tudi o sovraštvu, o pomanjkanju ljubezni, o strahu ..."

Spomnil je, da so se že v zgodovini pojavila obdobja, ko je bila ljubezen še kako potrebna. Med drugimi so jo zagovarjali hipiji po drugi svetovni vojni: "Vsako tako gibanje se je pojavilo po nekih katastrofalnih časih ... Človeštvo je v nekem trenutku začutilo potrebo po pogovarjanju o ljubezni in menim, da je tudi zdaj trenutek."

V sezono 2019/2020 bodo na velikem odru Drame septembra vstopili z uprizoritvijo Salome Oscarja Wilda, katere režijo bo prevzel Eduard Miler. Foto: Katja Kodba/SNG Drama

Naslov sezone Ljubezen želi služiti "zgolj kot reflektor, ki bo na ozadju neštetih 'aktualnih' tem, ki jih bodo razpirale izbrane uprizoritve, usmerjal pogled na najintimnejše občutenje sveta". Samobor si želi, da bi z osrednjo temo sezone pozornost usmerili "na empatijo in ljubezen, ki ju občutimo kot največji manko".

Sezono 2019/2020 bo na velikem odru odprla uprizoritev Salome Oscarja Wilda, katere režijo bo prevzel Eduard Miler. Samobor je spomnil, da se prav Saloma dogaja v katastrofalnem, bibličnem času, ki je primerljiv z današnjim. Edini, ki je v takšnem času pričeval o ljubezni in o sprejemanju krivde, je bil prerok Johanan, ki na koncu ostane brez glave. "Kaj danes naredimo z nekom, ki govori resnico? Snamemo mu glavo, na tak ali drugačen način," je v razmislek podal Samobor.

Oktobra bo sledila premiera avtorskega in po besedah Samoborja precej eksperimentalnega projekta Pogovori o ljubezni v režiji Jerneja Lorencija, ki bo nastal v mednarodni in večjezični koprodukciji med Slovenijo, Črno goro, Italijo in Albanijo. Režiser bo skupaj s sodelavci za izhodišče predstave vzel prav ljubezen. Lorenci je v repertoarni knjižici zapisal: "Govorica ljubezni si ne jemlje glasu, ona, morda, daje glas. Govorni organ govorice ljubezni je uho."

Novembra bodo na oder postavili Gospo z morja Henrika Ibsena. Režijo bo prevzel Tin Grabnar, januarja pa bo prvo slovensko uprizoritev dočakala predstava Maria po besedilu britanskega dramatika Simona Stephensa v režiji Janusza Kice.

Kot je že v navadi, bodo v novo leto vstopili z veliko koprodukcijo Drame, Cankarjevega doma in Mestnega gledališča ljubljanskega. Tradicijo bo nadaljeval znanstveni kabaret 2020, ki nastaja po motivih besedil Yuvala Noaha Hararija. Po besedah režiserja Ivice Buljana želi projekt 2020 celostno performativno prikazati izzive skorajšnje prihodnosti, pri tem pa bo izhodiščna točka ustvarjalcev leto 2020 in številni, že zdaj znani dogodki, ki ga bodo zaznamovali. Sezono bo aprila na velikem odru zaokrožila še ena v Sloveniji prvič uprizorjena predstava, in sicer Požigi libanonskega dramatika Wajdija Mouawada v režiji Nine Rajić Kranjac.

Saloma, Pogovori o ljubezni, Gospa z morja in Maria. Foto: Katja Kodba/SNG Drama

V Mali drami bodo septembra v novo sezono vstopili z avtorskim projektom režiserke Mirjane Medojević Izobčenke, ki nastaja po izbranih besedilih iz opusa Rudija Šeliga. Dve režiji na malem odru bo podpisal mladi režiser Dorian Šilec Petek – krstno uprizoritev bo oktobra v njegovi režiji dočakala monodrama Amelia E. Maje Gal Štromar, novembra pa še prva slovenska uprizoritev besedila Susan Sontag Alice v postelji.

Slovenski gledalci si bodo od februarja lahko prvič na slovenskem odru ogledali dramo Življenje drugih, ki jo bo po motivih istoimenskega filma Floriana Henckela von Donnersmarcka režiral Jan Krmelj. Na malem odru bo sezono aprila sklenila krstna uprizoritev črne satirične komedije Nova rasa dramatika in režiserja Matjaža Zupančiča.

Program nove sezone so predstavili na druženju s hišnim ansamblom D Drams in drugimi nastopajočimi. Foto: Katja Kodba/SNG Drama

V Drami bodo nadaljevali tudi projekt Čakajoč Supermana, v sklopu katerega bo Luka Marcen predstavil svoj pogled na Platonov Simpozij, Primož Ekart pa bo v sklopu Drama laboratorija režiral krstno uprizoritev besedila Simone Semenič to jabolko, zlato, ki bo nastala v koprodukciji z zavodom Imaginarni in CD. V sklopu Drama akustike bodo oder znova zasedali glasbeniki, v kavarni Drame pa bo odmevala poezija. Kot dodatek k sezoni, posvečeni ljubezni, bo igralec Tadej Toš pripravil več dogodkov v sklopu dobrodelnega projekta Prižgimo lučke sreče.