Onjeginov demon v izvedbi Gledališča LDM Novaya scena iz Sankt Peterburga. Foto: Promocijsko gradivo

Po besedah režiserke obeh muzikalov Sofie Streisand je bil izziv ustvariti kakovosten muzikal na ravni broadwajskega, saj je ta žanr v Rusiji povsem nov. Direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek je na novinarski konferenci pojasnil, da bodo letos ljubljanskemu občinstvu, ki je bolj vajeno broadwajskega muzikala in v zadnjih letih koprodukcij s slovenskimi ustvarjalci, ponudili še ruski muzikal. Ta je po besedah skladatelja Antona Tanonova, ki je glasbo soustvaril s še petimi skladatelji, v Rusijo prišel šele na prelomu tisočletja.

Muzikal Onjeginov demon je nastal leta 2013 in bil v štirih letih zelo dobro sprejet tako pri sanktpeterburškem kot širšem ruskem občinstvu, je povedal Tanonov, sicer vodja oddelka za kompozicijo in improvizacijo državnega konservatorija v Sankt Peterburgu. Po njegovem mnenju so si s projektom zastavili skoraj nemogočo nalogo – ustvariti razumljivo glasbo za današnjega gledalca, a obenem ohraniti zamisli iz opere Petra Iljiča Čajkovskega. Poleg Tanonona se pod glasbo podpisujejo še Olga Thomas, Sergej Rubalski, Irina Dolgova, Oleg Popkov in Aleksander Maev.

Festival Ljubljana zlahka napolni ljubljanske Križanke. Foto: MMC RTV SLO

Predstava, ki črpa iz slovitega Puškinovega romana v verzih Jevgenij Onjegin, se začne v psihiatrični bolnišnici, kjer Onjegin – igra ga Ivan Ožogin – preživlja svoja zadnja leta in podoživlja spomine na mladost. Pred njim se pojavi demon, ki ga Onjegin okrivi za svojo preteklost. Demon mu pokaže, kako ga je vodil skozi življenje in mu ga olajšal, ter prikaže posledice, ki so jih imele Onjeginove odločitve. Muzikal bo v Križankah na sporedu drevi in še v torek.

Mojster in Margareta na ogled v četrtek in petek

Muzikal Mojster in Margareta, ki bo na ogled v četrtek in v petek, ni politična drama, so poudarili njegovi ustvarjalci. Po režiserkinih besedah so v ospredju fantazija in moč ter strast ljubezni, zato ne gre iskati političnih prvin, ki jih je imel pri pisanju slovitega romana Mihail Afanasjevič Bulgakov. V vlogi Mojstra bo nastopil Anton Avdejev, kot Margareta pa Teona Dolnikova.

V sklopu ljubljanskega festivala bodo v atriju Križank v torek odprli razstavo akademskega kiparja Zmaga Posege, ki je v umetniške vode vstopil na začetku 80. let preteklega stoletja skupaj z Generacijo 82, ko so se razplamtevala številna likovna iskanja in je prevladovalo mnenje, da stil, simbol, struktura pa tudi umetniški načini, ki jih je razvijala umetnost minimalizma in konceptualizma, niso več smiselni, je zapisala kustosinja razstave Nelida Nemec.

Na razstavi z naslovom Hommage Zmagu Posegi: Deset let kasneje bo na ogled 16 skulptur v kamnu in bronu. Kustosinja je ob tem poudarila, da je umetnik sicer najraje ustvarjal z glino. Marsikdaj je v njej ustvaril tudi osnutke za poznejša dela v drugih materialih.