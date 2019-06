Nagrajena je bila tudi predstava Akvarij v režiji Mihe Goloba.

Klasična lutkovna animacija se v predstavi Nekje drugje prepleta s prostorskimi video projekcijami in virtualnim risanjem. Foto: LGL/Jaka Varmuž

Festival Teatralna Karuzela je potekal od 25. maja do 2. junija, na njem pa se je zvrstilo 11 tekmovalnih predstav iz Poljske, Grčije, Belgije in Slovenije ter številne delavnice, filmske projekcije in interaktivne instalacije, so sporočili iz LGL.

Strokovna žirija je pri predstavi Nekje drugje izpostavila predvsem inovativno uporabo novih tehnologij in tematiko, ki se je loteva. Iz otroške perspektive, skozi zgodbo deklice Mine, ki se s psičkom znajde sredi vojne in mora zapustiti dom, predstava odpira aktualna vprašanja vojnih grozot in begunstva. Hkrati je po navedbah LGL predstava vizualno-animirano doživetje, kjer je uporabljena vrsta sodobnih tehnoloških pristopov.

Zaradi tematike je predstavo nagradila tudi otroška festivalska žirija, ki je nagrado zaradi izvirne ideje namenila tudi drugi predstavi LGL, ki je sodelovala na festivalu, Akvarij režiserja Mihe Goloba.

Akvarij je po navedbah LGL vodna pustolovščina, ki pripoveduje zgodbo o Malem in Velikem, o potovanju, srečevanju in poslavljanju. Dogajanje poteka v steklenem tanku, podobnem akvariju, kjer se pretakajo skrivnostne tekočine in predmeti oživijo med brbotajočimi mehurčki.