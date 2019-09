Letos v središče postavljajo oralnost in z njo mavrico okusov ter gledalce vabijo k okušanju umetnosti. Foto: Performa/Platforma

Ponovno sta namreč združila moči festival sodobnih performativnih praks Performa in Platforma sodobnega plesa. "Letošnja festivalska naveza Performe in Platforme razpira temo oralnega oz. oralnosti in v fokus postavi usta - tisti organ, s katerim že kot otroci vstopamo v svet izkustev in ostajajo skozi vse življenje primarni organ komunikacije ter eden izmed poglavitnih čutov zaznavanja stvarnosti," je na novinarski konferenci pred začetkom festivalskega dogajanja pojasnila umetniška vodja 24. festivala Performa Jasmina Založnik.

Letošnje predstave se po besedah umetniške vodje 13. Platforme sodobnega plesa Mojce Kasjak hkrati gibljejo in dogajajo okoli konceptov ust, oralnosti, okusa in kulinarike, vse našteto pa skozi različne pristope in forme zelo intimno približajo občinstvu.

Na novinarski konferenci pred odprtjem festivala. Foto: Performa/Platforma

"Uprizoritvena umetnost ima sama po sebi izjemno moč prenašati neizgovorjene ideje in izkustva, v povezavi s kulinariko pa je ta razsežnost dodatno podkrepljena - v predstavah, kot je Golem Anne Dankove ali Deep Dish zasedbe Liquid Loft & Chris Haring, lahko gledalec zgolj skozi opazovanje ponotranji in izkusi zelo zapletene koncepte - požrešnost, gnus, prenažiranje, poželjenje, itd. Letošnje vsebine bodo pri obiskovalcih vzbudile izjemno močan vtis - morda navdušenje, morda gnus, ali pa totalno brezbrižnost," je dodala.

Program festivala Performa & Platforma med drugim predstavlja še Sorour Darabi iz Irana, Ano Romih, Bena Novaka, Ivana Mijačevića in Ajo Zupanec.

Performa, ki ga prireja Mladinski kulturni center Maribor, je mednarodni festival performansa in inovativnih umetniških akcij s področja glasbe, literature, gledališča, likovne in drugih umetnosti. Leta 2014 se je programsko povezal s Platformo sodobnega plesa, ki poteka v organizaciji Plesne izbe Maribor in omogoča predstavitev domačih in tujih ustvarjalcev na področju sodobne plesne umetnosti.

Dogodki bodo potekali v dvoranah Lutkovnega gledališča Maribor, Slovenskega narodnega gledališča Maribor, Narodnega doma Maribor in GT22.