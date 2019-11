Mariborski gledališčniki skupaj z organizatorji 4. berlinskega jesenskega salona odpirajo vprašanje, kaj pomeni biti ženska v družbah, za katere sta značilna seksizem in rasizem.

Evripidova Medeja je premiero na mariborskem odru doživela januarja 2017. Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor

Berlinski jesenski salon pod naslovom De-Heimatize It! združuje retrospektivo vizualnih umetnikov z obsežnim programom gledaliških predstav in performansov, znanstveno konferenco in akademijo, da bi razpravljali o konstrukcijah identitete, nacije in pripadnosti z intersekcijo feministične perspektive. "Razprave o izrazu 'Heimat' – domovina, ki ga hranijo sedanje desničarske in konservativne sile, razumejo kot priložnost, da razkrijejo kolonialni, fašistični in patriarhalni potencial tega izraza," so sporočili iz SNG Maribor.

V glavni vlogi nastopa nagrajena Nataša Matjašec Rošker. Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor

V gledališču Max Gorki predstavljajo v sklopu festivala pet uprizoritev, ki jim je skupno, da na svet gledajo s feminističnega vidika. Del programa sta tudi uprizoritvi režiserja Oliverja Frljića; ob mariborski Medeji še Imaginarna Evropa v izvedbi gledališča Schauspiel Stuttgart, ki išče gledališko utopijo z večjezičnim ansamblom.

Evripidova Medeja je v Mariboru premierno zaživela januarja leta 2017. Doslej je mariborska Drama z njo gostovala na Hrvaškem, v Črni gori in Kolumbiji, kjer so izvedli serijo šestih predstav.

Na 32. festivalu Gavellini večeri v Zagrebu je osvojila veliko nagrado za najboljšo uprizoritev in nagrado za najboljšo žensko vlogo, ki jo je prejela Nataša Matjašec Rošker. V predstavi poleg slednje nastopajo še Branko Jordan, Miloš Battelino, Davor Herga, Maša Žilavec, Ivica Knez, Matija Stipanič, Mojca Simonič in Viktor Meglič.

"Beroč Medejo sem svoj interes osredotočil na položaj ženskega subjekta v sodobni družbi, subjekta, ki zaradi svoje spolne identitete sodi v neki specifičen režim vidne in nevidne strukturalne diskriminacije," je o uprizoritvi povedal Frljić, ki ga je ob tem zanimalo tudi, kako Medeja danes izvršuje svojo spolno vlogo – kot jo je napisal Evripid ali na neki drug način.