Arhitektka, ki se ukvarja s pripovedovanjem zgodb v prostoru, deluje na več področjih, tokratna razstava pa se osredotoča na njeno scenografsko delo – točneje na scenografijo za predstavo Uršula.

Uršula, Howard Barker (režija Janez Pipan, SNG Drama Ljubljana, 2000/01). Foto: Zasebni arhiv Sanje Jurca Avci

Uršulo je na oder ljubljanske drame postavil Janez Pipan, uprizarjali pa so jo v sezoni 2000/2001. Uršula je zgodba velikih dimenzij, ki jih je režiser Janez Pipan želel tudi na odru Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana. "Že samo ustvariti prepričljivo ladjo sredi morja, močvirje in samostanske zidove je za scenografa lep izziv, menjava teh prizorišč pa še toliko večji. Oblikovala sem torej neko osnovo – klančine, ki so soustvarile prostor za vsa prizorišča. Tej osnovi dodani elementi – 'ladja', scenski element, ki je moral nositi trinajst žensk; projekcija viharnega neba (tiste dni tehnološki dosežek); samostanske stene v dveh različnih konfiguracijah za zunanjost in notranjost samostana – pa so oder definirali v posamezna prizorišča," je ob razstavi zapisala Sanja Jurca Avci.

Razstava je nastala v sodelovanju s Slovenskim gledališkim inštitutom in projektom Prostor v prostoru. Odprli jo bodo danes ob 17.00, na ogled pa bo do 5. avgusta. Izvirni kolaži za predstavo Uršula bodo v Ulični galeriji na ogled kot del pregledne razstave Prostor v prostoru: Scenografija na Slovenskem do leta 1991. Omenjena razstava v Narodni galeriji predstavlja več kot 220 del približno 70 snovalcev odrskega prostora in tako prinaša prvi celostni pregled slovenske scenografije.

Sanja Jurca Avci deluje na področju scenografije in oblikovanja razstav tudi mednarodno. Zanima jo izražanje vsebine s pomočjo vseh vizualnih izraznih sredstev in iskanje tiste točke, v kateri oblikovani prostor kar najbolje izrazi določeno vsebino. Za njeno delo so značilni zadržanost, ljubezen do barv in plastenje pogledov ter pomenov.