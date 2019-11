V Drami Slovenskega narodnega gledališča Maribor bodo danes premierno uprizorili predstavo Mostovi inbogovi, ki je nastala po motivih iz del mariborskega pisatelja Toneta Partljiča. Partljič si jemlje to v veliko čast, hkrati pa poudarja, da so njegove le "surovine". "Vse preostalo so naredili Nejc Gazvoda, Aleksandar Popovski in igralci," je pudaril.

Režiser Aleksandar Popovski: "Ob stoletnici našega gledališča bi radi povedali zgodbo o fenomenu tega mesta." Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor

Če bi Fellini opazoval Maribor ...

Avtor odrske priredbe je namreč letošnji Grumov nagrajenec Nejc Gazvoda, ki je ustvaril dramsko besedilo na podlagi Partljičevih novel iz knjige Ljudje iz Maribora (2017), romana Sebastjan in most (2014) in romana Pasja ulica (2013). Navdih je med drugim našel pri Fellinijevih mojstrovinah Amarcord in Roma. "Vzel sem like, situacije in motive, ki so prisotni v Tonetovem pisanju, iz tega pa naredil celoto oziroma kalejdoskop zgodb. Ima zgodovinski zamah od prve svetovne vojne do danes in je zgodba mesta, a se izogibamo faktom. Tako beseda Maribor ni nikoli omenjena, čeprav je zelo jasno, da gre za to mesto," je povedal Gazvoda.

Rdečo nit uprizoritve predstavlja mesto s svojimi mostovi – povezovalci dveh bregov. "Besedilo je res zmešano in divje, od komedije do nadrealizma do čisto malih, intimnih trenutkov, ampak nikjer ne gre daleč stran od pripovedništva, predvsem pa ne od 'partljičevskih' likov," še napoveduje dramaturg.

Izbiri naslova za uprizoritev je botroval naslov Partljičevega avtobiografskega romana Hvala vam, bogovi, za te blodnje. Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor

Uprizoritev je režiral umetniški direktor mariborske Drame Aleksandar Popovski. S "parado barvitih likov in njihovih zabavnih, tragičnih, napetih, čudovitih zgodb z dodatkom nadrealističnih trenutkov povezuje zgodbe iz knjige v gledališko celoto, ki je nastala na stičišču Maribora in njegovih mostov, ki vežejo mestna bregova, in med nami – 'bogovi' svojih usod in zaščitniki mesta, ki s svojimi potezami pišemo svoje in mestne zgodbe". "Mostovi in bogovi govorijo skozi tisto, kar je bilo, in o tistem, kar bo," obljubljajo v SNG Maribor.

Osrednji lik je Vinko, ki ga igra Petja Labovič; "hkrati metafora in človek". Labovič je edini, ki v predstavi igra en sam lik. Igralsko zasedbo dopolnjujejo še Davor Herga, Nejc Ropret, Peter Boštjančič, Eva Kraš, Vojko Belšak, Nataša Matjašec Rošker, Viktor Hrvatin Meglič, Kristijan Ostanek, Maša Žilavec, Ksenija Mišič, Matija Stipanič, Mirjana Šajinović, Mateja Pucko in Irena Varga.

Mostovi in bogovi so tudi zgodba o 20. stoletju, ne samo o mestu. "Vedno bolj so postajali tekst o naši zgodovini in o naših ranah, ki pa o tem ne govori obtožujoče, ampak mehko, s humorjem, z metaforo," je pojasnil Gazvoda. Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor

Zgodovina je ogledalo, skozi katerega uzremo sebe

Popovski verjame, da zgodbe iz zgodovine doživljamo kot odmev. "Dokler potujejo skozi čas, jim vsak pripovedovalec doda novo dimenzijo, kar mi dobimo, pa je objekt, ki ga opazujemo, kako se lomi v različnih ogledalih. To mi trenutno počnemo na odru. Iščemo, pod kakšnim kotom naj postavimo ogledala, da bi se zgodba v njem ugledala," je izpostavil.

Po njegovih besedah ni bil namen uprizoritve predstaviti zgodovinsko dogajanje v mestu, čeprav z njo praznujejo tudi stoletnico SNG Maribor. "So le zlomljena ogledala, ki kot kalejdoskop naredijo novo sliko," je dodal Popovski, ki je vodenje Drame SNG Maribor prevzel z začetkom sezone 2018/2019.