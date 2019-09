Na newyorški broadwajski oder prihaja nova uprizoritev drame Kdo se boji Virginie Woolf?. Foto: Reuters

Sprva angažiranega igralca Eddieja Izzarda je zamenjal Rupert Everett, ki se na broadwajske deske vrača po desetih letih, ko je leta 2009 zaigral v predstavi Noela Cowarda Blithe Spirit, je poročal The Hollywood Reporter. V novi broadwajski postavitvi bo nastopil v vlogi Georgea. Prav za to vlogo je leta 2013 Tracy Letts prejel nagrado tony.

Eden od producentov Scott Rudin je navdušen nad odločitvijo, da se bo igralski zasedbi pridružil Everett, med drugim znan po biografskem filmu o Oskarju Wildu The Happy Prince in vlogah v romantičnih komedijah, kot sta Moj bivši se poroči in Idealni mož. Po Rudinovih besedah se bo Everett zlahka vživel v Georgeove značilnosti, kot sta hudomušnost in srditost.

Premiera predstave bo 2. marca 2020, na rednem sporedu pa bo od 2. aprila. V vlogah zakoncev bodo zaigrali Rupert Everett, Laurie Metcalf, Russell Tovey in Patsy Ferran.

Novo uprizoritev bo režiral dvakratni dobitnik nagrade tony Joe Mantello. Foto: EPA

Temne strani moderne družbe

Trikratni Pulitzerjev nagrajenec ameriški dramatik Edward Albee (1928–2016) v drami Kdo se boji Virginie Woolf? razgalja temne strani moderne družbe in težave zakonskega življenja.

Pripoveduje zgodbo o dveh parih. Enega sestavljata univerzitetni profesor srednjih let in njegova žena, hči ravnatelja fakultete, v drugem se mora mlad profesor ukvarjati z eksistencialnimi strahovi svoje soproge. Nekega večera postanejo vse frustracije orožje za ostre medsebojne napade, v katerih pride na dan resnica, ki se skriva za lažnim videzom.

Dramo so prvič uprizorili leta 1962 na Broadwayu, dodaten uspeh je doživela s filmsko priredbo. Leta 1966 je na velika platna prišel istoimenski film, v katerem sta glavni vlogi odigrala Elizabeth Taylor in Richard Burton. Mučen portret zakona, obremenjenega z alkoholom, zagrenjenostjo in propadom, je ponekod spominjal na izseke iz resničnega življenja zakoncev Burton in Taylor. Elizabeth Taylor je za glavno vlogo Marthe prejela oskarja.

Predstava je doživela vrsto uprizoritev tudi na slovenskih odrih. V prvi postavitvi režiserja Mileta Koruna v gledališki sezoni 1963/1964 so v njej nastopili Duša Počkaj, Jurij Souček, Marija Benko in Danilo Benedičič.