Medveda, ki sovraži obiske, očara miš, ki se nikakor ne pusti odgnati. Foto: SNG Nova Gorica/Miha Fras

Medved ima na vratih celo napis "Ne moti! Obiski prepovedani." Ko na vrata potrka miš, ki se ne da odgnati, se jezi in upira vztrajnemu obisku. Nato pa se zgodi nekaj presenetljivega, so vsebino predstave povzeli v Mini teatru.

"Neverjetno je, kaj vse je ta naš medved pripravljen narediti, da se zavaruje, da se mu nihče ne približa. In kaj vse je pripravljen žrtvovati. Če bi samo košček te inventivnosti, energije in zagnanosti uporabil, da spozna malo sivo miš z žarečimi učkami, bi mu bilo življenje takoj bolj zabavno," so besede režiserke Ivane Djilas povzeli v gledališču.

Dodala je: "Medved je v svoji hiši sicer varen, udobno mu je, in nažrt je, ampak je tudi osamljen. Miš mu je pripravljena pomagati, samo če bi uspela priti mimo napisa na vratih: Ne moti, obiski prepovedani. Na Medvedovo srečo se miš ne da tako lahko odgnati. Še dobro da so na svetu miši."

V predstavi igrajo Vesna Kuzmič, Murat & Jose. Jose animira medveda, Vesna Kuzmič miš, Murat ju spremlja z zvoki. Po besedah Vesne Kuzmič ustvarjajo dinamično predstavo z nizom komičnih situacij. Izziva je vesela, saj tokrat prvič dela z namizno lutko. Tudi Murat & Jose tokrat prvič sodelujeta v lutkovni predstavi.

Svetovalec za animacijo je Brane Vižintin, lutke in sceno je zasnovala Barbara Stupica.