Jure Henigman v vlogi Michonnina de la Briva v Balzacovi komediji Mercadet ali Poslovni človek. Foto: SNG Nova Gorica/Peter Giodani

Nagrado družbe medijskih vsebin Dnevnik v Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) že tradicionalno podelijo ob vstopu v novo gledališko sezono. Dnevnikova komisija, ki so jo sestavljali Gregor Butala (predsednik), Tomaž Gubenšek in Vesna Miloševič Zupančič, je soglasno odločila, da letošnjo hišno nagrado gledališča za najboljši umetniški dosežek v pretekli sezoni podeli dramskemu igralcu Juretu Henigmanu, in sicer za tri igralske stvaritve: za vlogo Michonnina de la Briva v Balzacovi komediji Mercadet ali Poslovni človek, za vlogo Marjana v drami Tih vdih Nejca Gazvode in za vlogo Orgona v Molierovem Tartuffu.

V obrazložitvi piše, da Henigman vsem trem likom, sicer vpetim v zelo raznorodne uprizoritvene pokrajine, s svojim igralskim znanjem ne omogoča le prepričljive odrske pojavnosti, temveč jih umetniško občutljivo naseli v sozvočje s celostno logiko predstave in njenim širšim kontekstom.

"Prevarantski snubec de la Brive tako ni zgolj bolj ali manj tipizirani fičfirič rahlo omejene omike in pameti, temveč tudi ironični komentar igre videzov finančnega kapitalizma; skozi zagrenjenega ter malodušnega Marjana se pod povrhnjico še ene zavožene eksistence več postopno razkrivajo plasti, ki ne postavijo v novo luč le samega lika, ampak zahtevajo tudi premislek naših temeljnih vrednot; in ko (se) Henigman igra boleče naivnega Orgona, ne izkazuje samo svoje nadarjenosti za komične karakterje, marveč tudi za oblikovanje barvitih fresk slehernikov, ujetih v svojo čustveno resničnost," še piše v obrazložitvi nagrade.

Aktualna komisija za Dnevnikovo komisijo je letos sklenila svoj mandat. Prihodnja tri leta bodo komisijo sestavljali novinarka Dnevnika Maja Šučur (predsednica), prevajalka Tina Mahkota in predstavnica gledalcev Marija Leskovar, so še sporočili iz MGL-a.