Pri festivalu sodelujejo Slovensko mladinsko gledališče, Zavod Maska, Gledališče Glej, Moment Maribor, Flota in Via Negativa.

Predstava 6 zgolj prek ugovorov "zaskrbljenih" staršev razkriva globoko vsajeno ksenofobijo pri ljudeh, ki se nimajo za sovražne. Foto: Matej Povše/SMG

Festival, ki bo potekal do 16. maja v Ljubljani in Mariboru, je namenjen predvsem tujim selektorjem gledališč in festivalov, ki si lahko tako na enem mestu ogledajo izbor sodobne neodvisne uprizoritvene produkcije v Sloveniji, so sporočili iz gledališča Glej.

Prvi Trigger bo zvečer ob 18. uri v SMG-ju uvedla predstava Žige Divjaka 6, ki tematizira resnični dogodek iz leta 2016. Takrat so v Dijaški in študentski dom Kranj poskušali namestiti šest mladoletnih beguncev brez spremstva, vendar so morali zaradi nasprotovanja staršev in lokalne skupnosti ta načrt opustiti.

Predstavi 6 bo ob 20.00 v Stari mestni elektrarni sledila predstava Bunkerja v izvedbi avtorskega kolektiva Beton Ltd. z naslovom Velika pričakovanja, prvi festivalski dan pa bo ob 22. uri v Gleju sklenil dokumentarni performans Marka Požlepa Bolj čudno od raja.

V sredo se festivalsko dogajanje seli v Maribor. Ob 18.00 bo v Amfiteatru II. Gimnazije Maribor na ogled Heroj 2.0 - predstava vseh predstav, v kateri igrata Uroš Kaurin in Vito Weis, ki sta lani prejela Borštnikovo nagrado za igro. Dve uri pozneje pa si bo na intimnem odru GT22 v Mariboru mogoče ogledati predstavo Sorry v produkciji Vie Negative in zavoda Sploh, v kateri nastopajo Anita Wach, Grega Zorc in Andrej Fon.

Na istem odru bo v četrtek ob 18. uri na ogled predstava v produkciji Momenta Maribor Mi ne gremo nikamor, ki so jo ustvarili Nika Bezeljak, Miha Blažič - N'toko, Andrej Firm, Barbara Kukovec in Petra Veber.

Festival bo ob 20.00 v Amfiteatru mariborske gimnazije sklenila plesna predstava dvojca Žigana Krajnčana in Gašperja Kunška Alien express.