Predstava je nastala po motivih Modre ptice Mauricea Maeterlincka in v režiji Tomija Janežiča, premierno pa jo bodo uprizorili danes v Lutkovnem gledališču Ljubljana.

Foto: Jaka Varmuž/LGL

Ustvarjalci predstave so kot izhodišče za ustvarjalni proces torej vzeli zgodbo o arhetipskem potovanju v iskanju sreče, in ustvarili "predstavo o gledaliških prostorih". V vnovičnem sodelovanju Janežiča s scenografom Brankom Hojnikom je tudi v tej predstavi posebno pozornost namenil prostoru kot mestu domišljije.

Predstava je nastala tudi kot neke vrste nadaljevanje ustvarjalnega procesa, ki se je z delom ekipe začel pri uprizoritvi še ni naslova. Deseturna predstava v produkciji Slovenskega mladinskega gledališča je lani na Borštnikovem srečanju med drugimi prejela veliko nagrado za najboljšo uprizoritev, Janežič pa nagrado za režijo.

Kot so spomnili v LGL-ju, je Janežič v zadnjih letih v različnih državah ustvaril več nenavadno dolgih predstav, ki skušajo z dekonstrukcijo gledališča poudariti njegovo čudežnost ter v ospredje postavljajo skupnost, udeleženo v dogodku.

Foto: Jaka Varmuž/LGL

Modre ptice, ki preživi le na svetlobi dneva, otroka nikoli ne najdeta. "Kar pa ne pomeni, da ne doživita in ne preživita ogromno (morda kar vse življenje?) in da se na poti zaradi vsega, kar srečata, ne spremenita - s tem pa se spremeni tudi njun pogled na svet, v katerega se po sanjskem življenju vrneta. Z drugimi besedami: ni rečeno, da sreče ne najdeta. Vendar ne smemo pozabiti, da se modre ptice nista odpravila iskat zaradi sebe...," so v gledališču zapisali o predstavi, ki je nastala v koprodukciji s SMG-jem.

Foto: Jaka Varmuž/LGL

V predstavi igrajo Lovro Finžgar, Sonja Kononenko, Boris Kos, Maja Kunšič, Jure Lajovic, Iztok Lužar, Gašper Malnar, Anja Novak, Matej Recer, Nina Skrbinšek in Matija Vastl ter Janežič, Nataša Keser in Daniel Day Škufca kot gostje. Kostumografija je delo Marine Sremac, oblikovalci svetlobe Janežič, Hojnik in Maša Avsec, oblikovalci zvoka Janežič, Sven Horvat in Luka Bernetič, oblikovalki maske pa Marina Sremac in Nina Jordanovski. Pri pripravi predstave so sodelovali še asistenti režiserja in dramaturga ter scenografa, besedila zanjo in izbor glasbe pa podpisujejo ustvarjalci.

Modra ptica je premiero doživela v Moskovskem umetniškem gledališču v režiji Konstantina Sergejeviča Stanislavskega leta 1908, dve leti pozneje so jo postavili na broadwayski oder in sledila je vrsta izvedb, radijskih in filmskih priredb, celo televizijska serija.

Foto: Jaka Varmuž/LGL

Georgette Leblanc je po uspehu predstave v sodelovanju z Maeterlinckom leta 2013 napisala še roman za otroke. V LGL-ju je uprizoritev drame s prvotnim naslovom Sinja ptica leta 1964 v režiji Jožeta Pengova predstavljala enega od vrhuncev tedanjega marionetnega odra. Likovno podobo predstave je tedaj ustvaril slikar France Mihelič, glasbo pa je podpisal skladatelj Uroš Krek.

Današnja premierna uprizoritev se bo začela ob 16. uri, potekala pa bo po različnih prizoriščih gledališča. Ustvarjalci jo priporočajo mladim od 15. leta dalje in odraslim. Sicer že razprodana ponovitev sledi v nedeljo.