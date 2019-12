Nastop baletnikov na Dunajskem plesu, ki ga organizirajo pod streho Dunajske državne opere. Foto: EPA

V današnjem končnem poročilu je komisija zapisala, da baletni šoli, ki deluje pod okriljem prestižne Dunajske državne opere, primanjkujejo kakršna koli pisna merila za najemanje osebja ali ravnanje v primeru zdravstvenih težav učencev.

Komisija pa je ugotovila tudi, da direktor baleta Dunajske državne opere obiskuje šolo le nekajkrat letno, čeprav je upravljanje le-te ena od njegovih nalog. Dunajska državna opera je razmere sicer začela izboljševati, a po mnenju komisije se zdi, da so bile spremembe bolj namenjene izboljšanju javne podobe kot blaginji baletnega podmladka, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"Dobili smo poročila, da so učencem dali nasvet, naj začnejo kaditi, da ne bi bili tako lačni," je povedala predsednica komisije Susanne Reindl-Krauskopf. Učence so nagovarjali tudi z njihovimi imeni in velikostjo oblačil, da bi poudarili njihovo težo, poleg tega obstajajo poročila o fizični zlorabi med treningom.

Po navedbah DPA-ja se na akademiji trenutno izobražuje približno 130 učencev, starih od 10 do 18 let, od tega jih je kar 80 odstotkov iz tujine. Foto: EPA

"Svetovala bi jim, naj premislijo"

Predsednica komisije je na vprašanje, ali bi staršem svetovala, naj vpišejo svoje otroke na akademijo, odvrnila, da bi starši z Dunaja lahko nadomestili pomanjkanje zdravstvene in psihološke podpore na akademiji, ne pa tudi starši učencev iz tujine. "Svetovala bi jim, naj premislijo," je dejala glede zadnjih.

Kot so aprila poročali tuji mediji, so bili učenci tepeni, opraskani do krvi, vlečeni za lase in ponižani do te mere, da jih je kar nekaj zbolelo za anoreksijo, eden od učencev pa je učitelja obtožil spolnega napada.